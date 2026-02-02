Đề cử 1 triệu vote ở WeChoice Awards: SOOBIN - RHYDER "chịu đua quá dữ", 2 cái tên không ngờ liên tục bám đuổi nhau

Cuộc đua bình chọn tại WeChoice Awards 2025 đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất khi liên tiếp ghi nhận những cột mốc gây choáng. Theo đó, ở hạng mục Rising Artist, CONGB trở thành đề cử đầu tiên cán mốc 1 triệu lượt bình chọn. Đây không chỉ là con số bất ngờ mà còn phản ánh độ lan tỏa của nam ca sĩ trẻ sau 1 năm hoạt động nghệ thuật vô cùng chăm chỉ. Tính đến 16h40 ngày 2/2, CONGB vẫn đang dẫn đầu hạng mục Rising Artist với hơn 1,1 triệu lượt vote.

CONGB chính là đề cử đầu tiên đạt 1 triệu lượt vote ở WeChoice Awards 2025

Sau đề cử đầu tiên chạm mốc 1 triệu vote, danh sách này tiếp tục được nối dài. Cụ thể, ở hạng mục Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất, hai cái tên nổi bật lần lượt cán mốc 1 triệu lượt bình chọn là SOOBIN và RHYDER. Việc cả hai cùng vượt mốc triệu vote cho thấy sức nóng không hề suy giảm của hạng mục vốn được xem là tâm điểm mỗi mùa WeChoice Awards.

Nhìn vào lịch trình hoạt động trong năm 2025 của SOOBIN, dễ thấy đây là giai đoạn bận rộn và thăng hoa bậc nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Gần như suốt cả năm, SOOBIN liên tục phủ sóng từ sân khấu lớn đến các sự kiện âm nhạc trọng điểm, trở thành gương mặt quen thuộc xuất hiện dày đặc và duy trì sức hút ổn định với khán giả. Điểm nhấn đặc biệt là việc anh tổ chức thành công 3 đêm concert cá nhân ALL-ROUNDER với quy mô lớn và mức đầu tư mạnh tay.

Trong khi đó, bước vào năm 2025, RHYDER cho thấy anh không còn dừng lại ở danh xưng hiện tượng bước ra từ show thực tế. Nam nghệ sĩ nhanh chóng nhập cuộc với guồng quay của một ngôi sao thực thụ khi liên tục xuất hiện trên các sân khấu lớn, sự kiện âm nhạc và nhiều chiến dịch thương hiệu. Dấu mốc đáng chú ý nhất của năm chính là album đầu tay TRAP, được RHYDER phát hành vào tháng 10/2025, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng màu sắc âm nhạc riêng.

Tính đến 16h40 ngày 2/2, SOOBIN vẫn đang dẫn đầu hạng mục Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất, nhưng RHYDER vẫn đang bám sát ở vị trí thứ 2. Vẫn còn hơn 3 ngày để bình chọn và mọi kết quả hiện tại chỉ mang tính chất tạm thời.

SOOBIN tạm dẫn đầu hạng mục Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất

RHYDER vẫn đang bám đuổi sát sao với lượt vote khủng

Song song đó, hạng mục Rising Artist cũng chứng kiến màn rượt đuổi căng thẳng không kém. Sau khi CONGB trở thành đề cử tiên của mùa giải chạm mốc 1 triệu vote, cái tên Cường Bạch nhanh chóng gia nhập đường đua và cũng cán mốc 1 triệu lượt bình chọn. Hai nghệ sĩ trẻ đại diện cho hai màu sắc khác nhau của thế hệ mới Vbiz và đều sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo. Việc cả CONGB lẫn Cường Bạch cùng vượt mốc triệu vote khiến hạng mục Rising Artist trở thành một trong những cuộc đua sát nút và hấp dẫn nhất tại WeChoice Awards 2025.

Cường Bạch đang bứt tốc để tạo nên màn cạnh tranh hấp dẫn với CONGB

Hiện tại, cổng bình chọn WeChoice Awards 2025 vẫn đang mở, khán giả tiếp tục bình chọn cho chương trình mình yêu thích tại đây!

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2.