Những ngày qua, công chúng dành sự quan tâm đặc biệt với những nhân vật, câu chuyện được đề cử tại WeChoice Awards 2025 chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam. Tính đến thời điểm ngày 1/2, chỉ còn hơn 4 ngày nữa cổng bình chọn của WeChoice Awards 2025 chính thức khép lại, cuộc đua ở các hạng mục đang bước vào giai đoạn hừng hực nhất.

Theo ghi nhận vào chiều 1/2, bảng xếp hạng thuộc hạng mục Show giải trí của năm đã chứng kiến một cú lội ngược dòng gây bất ngờ. Cụ thể, chương trình Gia đình Haha bất ngờ tăng tốc, vươn lên vị trí top 2. Chương trình Anh Trai Say Hi 2025 tạm lùi về xếp ở vị trí thứ 3. Việc Gia đình Haha vươn lên thay đổi cục diện trong khi chỉ còn vài ngày trước khi đóng cổng bình chọn khiến hạng mục Show giải trí của năm trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Chênh lệch giữa 2 đề cử Gia đình Haha và Anh Trai Say Hi 2024 là tầm hơn 20 nghìn lượt bình chọn. Còn Tân Binh Toàn Năng vẫn ở vị trí đầu bảng với hơn 328 nghìn bình chọn. Tuy nhiên, khi thời gian bình chọn vẫn còn và thứ hạng có thể thay đổi theo từng ngày, bảng xếp hạng hiện tại mới chỉ cho thấy bức tranh tạm thời của cuộc đua, còn kết quả cuối cùng vẫn đang chờ những diễn biến khó đoán ở chặng nước rút.

Chương trình Gia đình Haha bất ngờ vươn lên vị trí số 2 trong hạng mục Show giải trí của năm. Số liệu được ghi nhận vào 18h30 ngày 1/2 (ảnh: WeChoice Awards)

Gia đình Haha không phải là cái tên ồn ào hay tạo hiệu ứng tức thời ngay từ đầu, nhưng lại sở hữu một lợi thế đặc biệt sự gần gũi và tính cảm xúc bền bỉ. Hành trình đi qua nhiều vùng miền Bắc - Trung - Nam, cùng những câu chuyện đời thường, giản dị nhưng giàu tính kết nối, đã giúp chương trình xây dựng được lượng khán giả trung thành theo thời gian. Gần đây, Gia đình Haha lên sóng chặng đặc biệt ở Bản Liền, đây cũng là một trong những yếu tố khiến chương trình được "hâm nóng" trở lại.

Chương trình Gia đình Haha đang phát sóng tập đặc biệt nên thu hút lượng lớn khán giả (ảnh: Gia đình Haha)

Anh Trai Say Hi 2025 tạm xếp ở vị trí thứ 3 nhưng con số bình chọn chênh lệch không quá cao, hoàn toàn có thể bứt phá (ảnh: Anh Trai Say Hi)

Ở vị trí top 1 hạng mục Show giải trí của năm, Tân Binh Toàn Năng vẫn đang giữ vững phong độ với lượng bình chọn dẫn đầu, cho thấy sức hút ổn định xuyên suốt từ khi mở cổng vote đến giai đoạn nước rút. Chương trình ghi điểm nhờ lựa chọn lối đi khác biệt giữa "rừng" gameshow âm nhạc, tập trung vào hành trình rèn luyện, cạnh tranh khắc nghiệt nhưng giàu cảm hứng của các gương mặt trẻ.

Tân Binh Toàn Năng quy tụ những gương mặt trẻ đang tạm dẫn đầu (Ảnh: Tân Binh Toàn Năng)

