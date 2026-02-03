WeChoice Awards 2025: Khi những hành trình bền bỉ tạo nên niềm tự hào Việt Nam

Có thể nói năm 2025 là một năm bùng nổ với thể thao Việt Nam khi có nhiều kết quả đáng chú ý trên đấu trường quốc tế. Ai cũng hiểu, đằng sau những tấm huy chương, chiến thắng hay dấu ấn chuyên môn là cả một quá trình luyện tập bền bỉ, thi đấu không ngừng nghỉ và duy trì phong độ.

Chính điều đó tạo nên điểm chung của Hoàng Đức, Đình Bắc, Nguyễn Quang Thuấn và Đội tuyển nữ Liên Quân Mobile - những gương mặt trẻ tại WeChoice Awards năm nay. Dù là cầu thủ, vận động viên bơi lội hay những tuyển thủ eSport, họ đều mang đến những hành trình ấn tượng, nơi kỷ luật và bản lĩnh thi đấu quyết định thành tích, mang về niềm tự hào, vinh quang cho Việt Nam.

Đội tuyển nữ Liên Quân Mobile - đề cử Nhân vật truyền cảm hứng

Đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam là một trong những tập thể tiêu biểu của thể thao điện tử nước nhà, ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành Huy chương Vàng tại SEA Games 33. Tại giải đấu, các tuyển thủ nữ thi đấu ổn định từ vòng bảng đến chung kết, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng phối hợp tốt và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định để khép lại giải bằng chiến thắng thuyết phục.

Tấm Huy chương Vàng không chỉ góp phần vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế của eSports nữ trên đấu trường khu vực, nơi những nỗ lực nghiêm túc và lựa chọn đi đường dài dần tạo nên kết quả xứng đáng.

Câu chuyện của họ không chỉ là chuyện thắng thua của một trò chơi. Đó là hành trình đẹp đẽ của niềm tin: Rằng ngay cả khi bạn là một cô nàng "bánh bèo" hay khóc nhè, bạn vẫn có thể tự tay vẽ nên bầu trời hào quang của riêng mình.

Đình Bắc - đề cử Nhân vật truyền cảm hứng

Những màn trình diễn ấn tượng tại SEA Games 33 và dấu ấn trong các trận đấu vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 đã giúp Nguyễn Đình Bắc - cầu thủ SN 2004 trở thành mắt xích quan trọng trong lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam.

Thế nhưng ít ai biết rằng, phía sau hào quang trên sân cỏ là hành trình dài gian nan, nơi giấc mơ "quần đùi áo số" của chàng trai xứ Nghệ từng đứng trước nguy cơ dang dở. Đình Bắc từng bị loại khỏi lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An vì thể hình và thể lực không đạt yêu cầu.

Song, tình yêu với trái bóng đã thôi thúc Đình Bắc không bỏ cuộc, tiếp tục nỗ lực với niềm đam mê của mình. Ở hiện tại, Đình Bắc được khen "dậy thì thành công" khi có chiều cao 1,8m, hình thể tốt và thể lực đáng kinh ngạc. Trong các trận vòng bảng và tứ kết Giải U23 châu Á, chân sút sinh năm 2004 luôn tỏa sáng với những pha bứt tốc ngoạn mục và có những bàn thắng đẹp mắt.

Hoàng Đức - đề cử Young Face

Là chủ nhân của 3 Quả bóng Vàng Việt Nam, san bằng kỷ lục của các huyền thoại như Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh, Hoàng Đức đã khẳng định vị thế ngôi sao số 1 Đội tuyển Quốc gia. Việc xuất hiện tại đề cử Young Face cho thấy tư duy dám dấn thân và khát vọng cống hiến bền bỉ đã góp phần đem đến thành công cho Hoàng Đức.

Điểm đặc biệt trong năm qua của Hoàng Đức nằm ở quyết định đầy dũng cảm: Rời môi trường đỉnh cao quen thuộc để khoác áo Ninh Bình FC tại giải Hạng Nhất. Đây không phải là bước lùi, mà là sự lựa chọn của một người thủ lĩnh dám chấp nhận thử thách mới để làm mới mình. Anh nhanh chóng trở thành trụ cột, đưa đội bóng thăng hạng V.League. Sự ổn định và đẳng cấp của Hoàng Đức chính là nguồn cảm hứng lớn về sự chuyên nghiệp cho thế hệ cầu thủ trẻ.

Nguyễn Quang Thuấn - đề cử Young Face

Năm 2025 ghi dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của Nguyễn Quang Thuấn (SN 2006). Kình ngư trẻ của quân đội đã có một năm bùng nổ, chính thức bước lên đỉnh cao khu vực.

Điểm nhấn rực rỡ nhất trong năm 2025 của Nguyễn Quang Thuấn chính là màn trình diễn tại kỳ SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 12. Kình ngư trẻ đã giành HCV ở nội dung nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam. Ngoài tấm HCV lịch sử, Quang Thuấn còn đóng góp thêm 2 HCĐ ở SEA Games 33.

Suốt một thập kỷ, cái tên Quang Thuấn luôn bị đặt sau một danh xưng "Em trai Ánh Viên". Tuy nhiên ở hiện tại, bằng sự kiên trì, nỗ lực bền bỉ, Quang Thuấn đã từng bước khẳng định tài năng của mình, sở hữu sự nghiệp rực rỡ.

Dù thi đấu ở những bộ môn khác nhau, từ bóng đá, bơi lội đến thể thao điện tử, điểm chung của các đề cử này nằm ở hành trình theo đuổi thành tích bằng sự nghiêm túc và lựa chọn đi đường dài. Thành công của họ không đến một cách ngẫu nhiên, mà được tạo nên từ quá trình rèn luyện, thử thách và những quyết định mang tính bước ngoặt ở từng thời điểm.

Đồng hành cùng tinh thần ấy, LPBank lựa chọn cổ vũ những con người tin vào giá trị của kỷ luật, sự kiên trì và những lựa chọn đúng đắn trên hành trình dài. Bởi trong thể thao cũng như trong kinh doanh, thành công hiếm khi đến từ những khoảnh khắc bùng nổ nhất thời, mà được bồi đắp qua từng ngày rèn luyện âm thầm, từng quyết định không dễ dàng và sự bền bỉ không bỏ cuộc trước thử thách. Chính những nền tảng ấy đã tạo nên thành quả vững chắc, mang về niềm tự hào cho cá nhân, cho tập thể, và hơn hết là lan tỏa cảm hứng tích cực tới cộng đồng, truyền đi niềm tin rằng mọi nỗ lực nghiêm túc đều xứng đáng được ghi nhận.

Hãy cùng LPBank tiếp tục bình chọn cho Đội tuyển nữ Liên Quân Mobile (đề cử Nhân vật truyền cảm hứng); Đình Bắc (đề cử Nhân vật truyền cảm hứng); Hoàng Đức (đề cử Young Face) và Nguyễn Quang Thuấn (đề cử Young Face) tại WeChoice Awards 2025 - Viết tiếp câu chuyện Việt Nam.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) là tổ chức tài chính uy tín với sứ mệnh cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, an toàn và linh hoạt cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và đối tác. Với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, LPBank không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của nền kinh tế Việt Nam.