Tiền sử tăng huyết áp, điều trị không thường xuyên, ngày 29 Tết, sau bữa trưa có uống rượu, người đàn ông 46 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ nói khó, liệt nửa người trái.

Gia đình đưa anh vào viện, kết quả chiếu chụp cho thấy bị chảy máu não 3ml. Bệnh tình của anh chiều hướng tiến triển nặng, nguy cơ cao xảy ra các rối loạn khác. Sau 5 - 6 ngày điều trị tích cực, cơ lực dần hồi phục.

Người đàn ông 36 tuổi (trú tại Hải Dương) cấp cứu ngày mùng 5 Tết trong tình trạng lơ mơ, nói khó. Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định người này bị nhồi máu não, tắc động mạch trong não. Người này đến bệnh viện vào giờ thứ 4-5 sau khi xảy ra tình trạng trên nên được can thiệp nội mạch, lấy huyết khối cơ học kịp thời. Đến mùng 6 Tết, tri giác của người bệnh dần ổn.

ThS. BS Nguyễn Minh Anh thăm khám cho bệnh nhân nam 46 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội đang điều trị tại Trung tâm Đột quỵ. (Ảnh: Nguyên Hà)

Theo ThS.BS Nguyễn Minh Anh, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, dịp nghỉ Tết, bệnh nhân nhập viện cấp cứu đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai tăng đột biến, ước chừng tăng khoảng 30 - 40% so với ngày thường. Thậm chí, có ngày Trung tâm Cấp cứu A9 tiếp nhận hơn 300 người bệnh.

Trong số các bệnh nhân nhập viện do đột quỵ dịp Tết, số lượng người bệnh trẻ, dưới 50 tuổi chiếm đến 45%. Nguyên nhân chủ yếu do người trẻ chủ quan, thiếu sự thăm khám sức khoẻ định kỳ và thường không nghĩ mình có thể mắc các bệnh tăng huyết áp, tiểu đường. Mặt khác, do thói quen sinh hoạt của người trẻ thiếu khoa học, thường xuyên sử dụng rượu bia, đồ ăn nhanh, đồ chiên rán. Người trẻ hiện nay còn có xu hướng sử dụng nhiều chất kích thích, gây nghiện mới như ma tuý đá, cần sa, thuốc lá điện tử.

Theo bác sĩ, nguyên nhân người bị đột quỵ nhập viện gia tăng có thể do dịp gần Tết nhiều người ngại đi khám lại, uống đơn cũ hoặc tự ý dừng thuốc đợi ra Tết khám lại, thiếu tuân thủ phác đồ điều trị dẫn đến nguy cơ cao, đặc biệt với những bệnh nhân có bệnh nền.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu có các dấu hiệu méo miệng, đột ngột liệt nửa người, đột ngột nói đớ, giọng nói thay đổi hoặc không nói được cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ.