Bức ảnh cậu bé ngoại quốc tìm về người đàn ông chăn trâu ở Ninh Bình sau 15 năm từng gặp mặt khiến dân mạng bồi hồi: Thời gian vô tình quá, ai rồi cũng lớn lên và già đi

Thời gian trôi đi, cảnh vật vẫn đứng đó nhưng con người thì ngày càng già đi. Đó là quy luật tự nhiên mà không một ai có thể tránh khỏi và sẽ khiến cho tất cả hụt hẫng xen lẫn tiếc nuối những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ. Tuy vậy, cái hay của việc này là chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp được ngưng tụ lại.

Mới đây, cư dân mạng có chia sẻ một bức ảnh so sánh before – after 15 năm của một anh chàng ngoại quốc với người đàn ông nông thôn ở Ninh Bình, Việt Nam làm người xem không khỏi bồi hồi. Ngày ấy, cậu bé rất ngây ngô còn người đàn ông thì chân chất, mộc mạc và đậm chất quê; ngày nay, cậu bé ấy đã trưởng thành còn người đàn ông thì toan về già với sự từng trải hằn lên nơi khóe mắt. Thời gian khắc nghiệt quá nhưng những hoài niệm thì vẫn còn mãi đó.

Bức ảnh so sánh trước - sau khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm.

Kèm theo bức ảnh, một số lời dẫn vô cùng cảm động cũng được viết ra: "Chúng tôi tìm thấy ông bằng cách đưa cho hướng dẫn viên bức hình cũ, người đó nói ông vẫn chụp hình với khách ở bên ngoài đền cổ, nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp ông, chúng tôi đến nơi và chắc chắn rồi, ông vẫn ở đó.

Khi chúng tôi đưa ông xem bức hình cũ, ông đã thực sự xúc động. Ông nói với chúng tôi tên ông là Sinh, hỏi tên anh trai tôi, xem cậu chàng đến từ đâu và mong cậu sẽ quay lại lần nữa. Ông muốn chụp hình với cả nhà tôi và muốn chắc bọn tôi gửi cho ông tấm hình. Thật kỳ diệu để tưởng tượng ra rằng bằng cách nào đó sau 15 năm, Sinh và con trâu của ông vẫn ở nơi đó làm công việc này."

Phải rồi, người đàn ông chăn trâu đó bây giờ đã già rồi, những nét khắc khổ đã hằn lên khuôn mặt và chắc chắn là lưng cũng sẽ còng xuống đôi chút. Ông tên là Sinh, thường xuyên chụp ảnh với các du khách nên chắc chẳng nhớ nổi cậu bé con 15 năm trước cho đến khi được xem lại tấm hình. Đôi bên hội ngộ sẽ rất vui nhưng lại thoáng buồn vì thời gian vô tình quá.

"Thời gian trôi nhanh lắm, nhìn ảnh này mới thấy ai cũng nên trân trọng từng phút giây của hiện tại".

"Những mảnh ký ức luôn rất đáng quý để giúp cuộc sống của chúng ta thêm màu sắc hơn".

"Sau lần hội ngộ này, cả đôi bên sẽ đều thấy bồi hồi lắm, và người đàn ông kia thì sẽ thật sự vui khi được những du khách nhớ đến".

