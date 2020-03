Chồng đại gia hé lộ hình ảnh ở nhà rất khác của nữ tỷ phú người Việt Mimi Morris khi ở nhà tránh dịch, mọi sự chú ý bất ngờ đổ dồn vào chiếc bàn bếp của căn biệt thự 800 tỷ

Là vợ của một doanh nhân nổi tiếng nước Mỹ, Mimi Morris thường được biết đến với cuộc sống thượng lưu xung quanh những món đồ hàng hiệu đắt đỏ và nhiều bữa tiệc tùng xa hoa. Nhìn hình ảnh của Mimi, hẳn chị em nào cũng ước ao, ghen tị tự hỏi tại sao số cô ấy quá "sướng"?

Khi ra ngoài, Mimi Morris thực sự ăn vận rất đẹp và tỏa sáng.

Tuy vậy, mới đây Mimi lại tự hé lộ một clip nhỏ do chồng quay lại lúc đang lau dọn căn bếp nhỏ. Do dáng vóc quá nhỏ bé nên Mimi thậm chí phải trèo lên cả bàn bếp để "tác nghiệp". Nhìn hình ảnh này của nữ tỷ phú, quả thật là không ai có thể nhịn nổi cười khi so sánh với những lúc cô đẹp lồng lộn để ra ngoài.

Và cũng nhân dịp này, Mimi cũng hé lộ một phần gian bếp cực kỳ rộng rãi và tiện nghi của gia đình. Có thể thấy, dù chỉ là chiếc bồn rửa bát thôi nhưng mọi thứ đều được thiết kế rất cẩn thận đâu ra đấy và còn có màu sắc vô cùng hiện đại nữa chứ. Quả là căn bếp nằm trong biệt thự 800 tỷ có khác, không thể giống bếp trong những ngôi nhà bình thường được.

Khi ở nhà, Mimi cũng là nội trợ chính hiệu. Chỉ có điều, căn bếp của chị ấy trông giống như một cung điện vậy.

Và bếp đẹp thì nấu ăn cũng phải ngon, ở trong không gian đó, Mimi cũng cho ra khá nhiều sản phẩm để chứng minh sự khéo léo của mình. Các món Mimi làm có vẻ không đơn giản và lại được bày biện với màu sắc hài hòa, đẹp mắt. Như thế này thì bảo đảm là chồng con ai cũng thích rồi.