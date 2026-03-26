Giảm cân mùa xuân này mà không cần phải nhịn đói: Món ăn sáng ít chất béo vừa ngon miệng lại giúp bạn giảm cân

Khi mùa xuân đến, sau chuỗi ngày ăn uống với những món nhiều đạm, giàu dinh dưỡng để giúp cơ thể chống chọi lại lạnh giá mùa đông thì nhiều người bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống của mình. Tất cả mong muốn là giảm bớt lượng calo để có cơ thể thon gọn, nhẹ nhàng hơn khi các lớp áo dày mặc mùa đông được loại bỏ dần để đón chào ánh nắng ấm áp. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ một món ăn sáng ít chất béo đang rất được ưa chuộng trên mạng xã hội - một tô yến mạch trái cây. Món này giàu chất xơ, protein và axit béo Omega-3, có chỉ số đường huyết thấp và phù hợp với những người đang ăn kiêng giảm cân hoặc duy trì cân nặng. Nó thực sự là một "chìa khóa vạn năng" trong thế giới ăn kiêng - dễ làm chỉ với vài bước đơn giản, ngon miệng và không gây cảm giác "tội lỗi" với kế hoạch giảm cân của mình.

Nguyên liệu chính để làm món yến mạch trái cây

30-40 gram (khoảng 1/3 cốc) yến mạch cán (loại không đường), giàu beta-glucan, giúp giảm cholesterol và tăng cảm giác no; 100-150 gram sữa chua Hy Lạp không đường hoặc sữa đậu nành không đường, cung cấp protein chất lượng cao, ít chất béo và đường; 10-15 gram (1-2 thìa cà phê) hạt chia, giàu Omega-3, giúp tăng cảm giác no; 100 gram,các loại trái cây như dâu tây, việt quất, chuối và kiwi, cung cấp vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa; 5-10 gram các loại hạt băm nhỏ, một lượng nhỏ mật ong hoặc siro cây phong (tùy chọn), để tăng hương vị và độ ngọt.

Các bước chi tiết làm món yến mạch trái cây

Bước 1: Ngâm hạt chia trong nước ấm hoặc sữa đậu nành không đường khoảng 5-10 phút cho đến khi chúng có độ sệt như thạch. Nếu dùng yến mạch tươi (yến mạch sống), nên ngâm trước trong 5-10 phút. Nếu dùng yến mạch ăn liền hoặc yến mạch cán mỏng, có thể dùng trực tiếp. Cho hạt chia đã ngâm (cả nước ngâm) vào bát tô, sau đó cho yến mạch cán mỏng vào - đổ đầy đến 2/3 chiều cao của bát tô. Thêm sữa chua Hy Lạp vào đến mép tô để tạo thành các lớp.

Bước 2: Cắt các loại trái cây thành từng miếng hoặc lát và xếp gọn gàng trên bề mặt bát để tạo hình "cầu vồng" hoặc "ngôi sao". Sau đó rắc thêm các loại hạt băm nhỏ hoặc yến mạch để tạo độ giòn. Với món ăn này bạn có thể làm vào bữa sáng để ăn ngay. Hoặc bạn có thể chuẩn bị vào tối hôm trước, để trong tủ lạnh rồi sáng hôm sau thưởng thức.

Về mặt dinh dưỡng, món ăn này hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của một bữa ăn sang trong mùa xuân. Yến mạch giàu chất xơ hòa tan, tạo cảm giác no lâu mà vẫn duy trì chỉ số đường huyết thấp, ngăn ngừa cảm giác đói ngay sau khi ăn. Các loại quả mọng như dâu tây và việt quất không chỉ mang lại vị ngọt tự nhiên mà còn bổ sung vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp bạn có làn da khỏe mạnh trong mùa xuân. Axit béo Omega-3 trong hạt chia giúp điều hòa cơ thể, giúp bạn ăn no mà không cảm thấy "tội lỗi" với kế hoạch giảm cân của mình. Một bữa sáng mùa xuân không cần nấu nướng cầu kỳ, chỉ cần một bát yến mạch trái cây có thể đánh thức vị giác và tăng cường năng lượng cho cơ thể bạn. Bạn cũng có thể thay thế các nguyên liệu theo sở thích của mình, chẳng hạn như thay việt quất bằng xoài hoặc sử dụng nước cốt dừa thay vì sữa tươi.