Bữa cơm mùa đông, mua ít thịt ba chỉ về nấu theo cách này ngon lạ bất ngờ, rất đưa vị

Bạn muốn chuẩn bị cho gia đình một món ăn đầy đủ dinh dưỡng mà không phải "vật lộn" trong bếp quá lâu. Vậy thì hãy thử làm thịt ba chỉ hầm kim chi này thử xem nhé. Món ăn này có hương vị đậm đà, chua cay của kim chi, quyện với vị ngọt béo của thịt ba chỉ và nước dùng ấm nóng... cực hoàn hảo cho bữa cơm mùa đông

Chuẩn bị nguyên liệu làm thịt ba chỉ hầm kim chi

1. Thịt ba chỉ: 2 dải dày (khoảng 600g)

2. Kim chi cải thảo: ½ cây

3. Gia vị: 2 thìa canh bột ớt, 2 thìa canh sốt ớt Gochujang, 15ml rượu nấu ăn, 1 thìa canh tỏi băm, 1 quả ớt đỏ, ½ cây hành lá.

Cách làm thịt ba chỉ hầm kim chi

Bước 1: Thịt ba chỉ rửa sạch sau đó thái thịt thành miếng dày.

Bước 2: Cho kim chi vào nồi áp suất sau đó xếp thịt ba chỉ lên trên.

Bước 3: Tiếp đó thêm ớt bột, sốt ớt Gochujang, rượu nấu ăn, tỏi băm vào và đổ nước lọc vào sao cho nước vừa đủ ngập kim chi.

Bước 4: Đóng nắp nồi áp suất rồi đun sôi khoảng 10 phút. Sau đó tắt bếp, để yên khoảng 5 phút rồi xả hơi và mở nắp nồi áp suất.

Bước 5: Thêm hành lá và ớt thái lát vào. Đun cho sôi trở lại rồi tắt bếp.

Thành phẩm thịt ba chỉ hầm kim chi

Cũng là món thịt luộc, nhưng thịt luộc kim chi kiểu này lại ngon lạ lắm ý. Từng miếng thịt mềm ngọt quyện với vị kim chi chua cay, khiến cho món ăn trở nên ngon miệng mà không hề ngán ngấy chút nào. Món ăn đặc biệt kích thích ăn ngon miệng, ngon cơm.

Chúc bạn làm được món thịt luộc kim chi thật ngon miệng nhé!