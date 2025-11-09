Chỉ cần hấp 3 nguyên liệu này cùng nhau, 10 phút là sẽ có một món ăn thơm ngon, mọng nước và đậm đà

Hấp là một phương pháp nấu ăn có thể làm nổi bật hương vị nguyên bản của nguyên liệu, lành mạnh hơn món xào, hầm... Hôm nay chúng tôi lại chia sẻ thêm với bạn một món hấp. Món ăn này có vị thanh mát, mềm mại và kết cấu tươi ngon.

Món hấp này chỉ có 3 nguyên liệu chính: thịt heo băm, dưa cải muối chua và đậu phụ chiên. Sự kết hợp này khá mới lạ. Đặc biệt, đậu phụ chiên có thể hấp thụ nước dùng từ thịt heo băm và dưa cải muối chua, cho phép bạn thưởng thức cả độ mềm của thịt heo, mọng nước của đậu phụ. Món ăn ngon và đáng để thử.

Không dài dòng nữa, hôm nay chúng ta cùng chia sẻ công thức làm món "Thịt heo băm hấp dưa cải muối chua và đậu phụ chiên". Món ăn ngon tuyệt vời, đậm đà hương vị và mọng nước.

Nguyên liệu làm món thịt heo băm hấp dưa cải muối chua và đậu phụ chiên

200g thịt nạc vai, 200g đậu phụ (1 miếng loại bản to), một ít dưa cải xanh muối chua, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút muối, lượng dầu ăn thích hợp, 1 thìa canh bột bắp, một ít nước hành lá và gừng (ngâm hành lá thái nhỏ với gừng thái sợi trong nước), 1 cây hành lá thái nhỏ, một ít ớt thái lát.

Cách làm món thịt heo băm hấp dưa cải muối chua và đậu phụ chiên

Bước 1: Đầu tiên, bạn cắt đậu phụ thành các miếng hình vuông sau đó chiên vàng. Tiếp theo cắt đôi từng chuẩn bị đậu phụ chiên và xếp lên đĩa hấp sâu lòng. Dưa cải muối chua bạn có thể mua tại các siêu thị được đóng sẵn trong túi. Rửa sạch dưa cải muối chua với nước để loại bỏ bớt vị mặn và chua quá. Sau đó vắt bớt nước thừa rồi thái nhỏ. Rắc dưa cải muối chua thái nhỏ lên trên đậu phụ.

Bước 2: Tiếp theo, bạn rửa sạch thịt nạc vai, sau đó thành miếng nhỏ rồi cho vào máy xay thịt. Sau đó thêm một chút nước hành gừng, chút muối, nước tương, dầu hào, bột bắp và một chút xíu dầu ăn vào cùng thịt heo. Bật máy xay và xay nhuyễn. Tốc độ xay cao giúp thịt xay thấm đều nước hành gừng, gia vị và các nguyên liệu khác. Tất cả chỉ trong một lần xay, giúp bạn tiết kiệm thời gian trộn thủ công. Lấy đĩa đậu phụ chiên và cải chua ra. Sau đó, rải thịt xay đã ướp gia vị lên trên, dàn đều lên trên bề mặt dưa chua và đậu phụ.

Bước 3: Sau đó đổ một chút nước vào dọc theo mép bát. Đổ nước vào nồi hấp hấp, đặt đĩa nguyên liệu lên xửng, đậy nắp và hấp trên lửa lớn. Khi hơi nước bốc lên hoàn toàn từ nắp, bắt đầu canh thời gian. Sau mười phút, tắt bếp và lấy món ăn ra khỏi xửng hấp. Cuối cùng, đừng quên rắc một ít hành lá hoặc ớt đỏ thái nhỏ lên trên để trang trí trước khi dùng.

Thành phẩm món thịt heo băm hấp dưa cải muối chua và đậu phụ chiên

Món hấp này hoàn thành với hương vị thơm ngon rất kích thích vị giác. Miếng chả thịt mềm và ngon. Đậu phụ chiên bên dưới thấm đẫm nước từ cải chua và chả thịt, rất đậm đà, thơm ngon. Nhìn chung, đây là một món hấp rất thanh mát, đáng thử.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món hấp này nhé!