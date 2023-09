Cảnh sát đến nhà Britney Spears sau video múa dao gây sốc

Ngày 28/9, Đại úy Dean Worthy của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Ventura (California, Mỹ) xác nhận cảnh sát đã đến nhà Britney Spears vào ngày 27/9 để kiểm tra tình hình sau khi nhận được cuộc gọi bày tỏ mối lo ngại về nữ ca sĩ.

“Ai đó thân thiết với Britney đã xem đoạn video đăng trên mạng xã hội, trong đó cô ấy nhảy múa và xoay tròn với những con dao trên tay. Người đó thực sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe tinh thần của cô ấy. Thông thường, chúng tôi không phản hồi những người hâm mộ gọi điện về người nổi tiếng trừ khi chúng tôi thực sự tin có mối đe dọa hiện hữu. Tuy nhiên, chúng tôi đã xem xét cá nhân này và xác định đây là người biết rõ về Britney”, Worthy thông tin.

Người quen gọi điện báo cảnh sát sau khi Britney đăng video múa dao.

Ông Worthy nói thêm người dẫn đầu nhóm cảnh sát đến gặp Britney từng giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến “Công chúa nhạc pop” trong nhiều năm. Khi đến nhà Britney ở Thousand Oaks, California, cảnh sát nói chuyện với lực lượng an ninh riêng thông qua hệ thống liên lạc nội bộ. Vệ sĩ cho biết giọng ca Toxic vẫn ổn và “không có chuyện gì xảy ra”. Theo Worthy, đội an ninh không muốn cho viên cảnh sát vào gặp nữ ca sĩ.

Cuối cùng, cảnh sát liên hệ với luật sư của Britney và ra về bởi có đủ xác nhận để yên tâm ngôi sao thắng giải Grammy không bị tổn hại gì.

“Không có hoạt động tội phạm nào nên chúng tôi không cưỡng chế vào trong nhà. Gây nguy hiểm cho chính mình không phải là tội ác. Tôi nghĩ chúng tôi thực hiện đúng quy trình thẩm định bằng cách đến, phản hồi và nói chuyện với hai người gần gũi với cô ấy. Họ nói với chúng tôi cô ấy ổn”, đại diện cảnh sát nhấn mạnh.

Khi được hỏi cảnh sát có biết về đoạn video cho thấy Britney nhảy múa với cánh tay bị băng và vết máu trên cơ thể không, ông Worthy từ chối bình luận và lưu ý chưa xem video đó.

Đại diện của Britney không phản hồi về vụ ồn ào. Tuy nhiên, theo nguồn tin độc quyền của Page Six , biểu tượng nhạc pop chỉ muốn video kịch tích hơn và thể hiện sự tôn trọng đối với màn trình diễn của Shakira tại VMA 2023.

Britney được cho là muốn bắt chước Shakira. Ảnh:

Trước đó, Britney khiến cư dân mạng hốt hoảng khi đăng video múa dao. Trong đó, nữ ca sĩ cầm dao ở hai tay khua khoắng, xoay người rồi ném xung quanh với nụ cười trên môi. Hành động này khiến hai con chó ở sau cô hoảng sợ và bỏ chạy.

Mặc dù Britney trấn an không phải dao thật, người hâm mộ vẫn lo lắng cho thần tượng, đặc biệt sau khi thấy video cô băng bó tay và có vết máu trên người.

Vào tháng 5, bộ phim tài liệu Britney Spears: The Price of Freedom tiết lộ người đẹp 8X có niềm đam mê với dao trong nhiều năm. Người sáng lập TMZ Harvey Levin cho biết cô bị ám ảnh bởi nỗi sợ ai đó sẽ đột nhập vào nhà lúc nửa đêm, trói cô vào cáng và đưa vào viện tâm thần. Vì thế, cô giấu dao quanh nhà để đảm bảo không ai làm hại được cô. Thói quen này được cho là một trong những lý do khiến Sam Asghari không thể chịu nổi và quyết định ly hôn.

Theo Page Six