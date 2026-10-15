Bỏng nặng do điện thoại phát nổ khi đang sạc

Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) vừa tiếp nhận một trường hợp bỏng sâu bàn tay phải sau tai nạn khi người bệnh cầm sử dụng điện thoại đang cắm sạc.

Sau 9 ngày điều trị tại bệnh viện tuyến dưới, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn do còn khuyết phần mềm ngón I (ngón cái) bàn tay phải. Tổn thương tại vị trí này có thể ảnh hưởng đến khả năng cầm, nắm và sinh hoạt hằng ngày.

Tại bệnh viện, người bệnh tiếp tục được chăm sóc vết thương cho đến khi đủ điều kiện phẫu thuật. Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật chuyển vạt bẹn để che phủ khuyết phần mềm ngón cái. Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi và chăm sóc nhằm hỗ trợ liền thương, phục hồi chức năng bàn tay.

Nguyên nhân cụ thể khiến điện thoại phát nổ trong trường hợp này chưa được xác định qua kiểm định thiết bị. Tuy nhiên, pin, dây sạc hoặc bộ sạc hư hỏng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố. Sử dụng các tác vụ tiêu thụ nhiều năng lượng trong thời gian dài cũng có thể khiến thiết bị nóng lên.

Để phòng ngừa tai nạn, người dùng nên sử dụng pin và phụ kiện sạc phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất; không sử dụng phụ kiện bong tróc, hư hỏng; sạc điện thoại ở nơi thoáng mát, tránh nguồn nhiệt và ánh nắng trực tiếp. Khi thiết bị nóng bất thường, có dấu hiệu phồng pin hoặc hoạt động khác thường, cần ngừng sử dụng và đưa máy đi kiểm tra.

Khi xảy ra sự cố liên quan đến điện, cần bảo đảm nguồn điện đã được ngắt an toàn trước khi tiếp cận người bị nạn. Với vết bỏng nhiệt, có thể làm mát vùng tổn thương dưới vòi nước sạch mát chảy nhẹ trong khoảng 20 phút, sau đó che phủ bằng gạc sạch và đến cơ sở y tế. Không chườm đá, bôi kem đánh răng, dầu mỡ hoặc đắp các loại thuốc không rõ thành phần lên vết bỏng.

Bỏng sâu, bỏng bàn tay hoặc tổn thương nghi ngờ do điện cần được đánh giá y tế khẩn trương. Xử trí đúng cách và kịp thời giúp hạn chế tổn thương, giảm nguy cơ biến chứng và bảo vệ chức năng vận động.