"Bông hồng lai" 14 tuổi đang trở thành cái tên gây sốt làng mốt Việt

Giải Vàng Teen Model Vietnam 2025 Laisha D.A.M. vừa có một tuần lễ thời trang đáng nhớ khi sải bước cho nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn tại Vietnam International Fashion Week (VIFW) 2026.

Điểm nhấn của hành trình là màn trình diễn trong show "Lightborne" -- bộ sưu tập haute couture mới nhất của Nguyễn Minh Tuấn, khám phá các chủ đề về ánh sáng và sự chuyển hóa qua những đường nét ấn tượng cùng kỹ thuật đính kết 3D công phu.

Sải bước cùng dàn hoa hậu quốc tế và người mẫu chuyên nghiệp, Laisha vẫn giữ được sự tự tin và phong thái nổi bật. Nguyễn Minh Tuấn nhận xét cô "cho thấy sự tự tin, chuyên nghiệp và phong thái vượt trội so với độ tuổi".

Bên cạnh catwalk, Laisha còn xuất hiện tại thảm đỏ chính thức của tuần lễ trong một thiết kế màu trắng của Nguyễn Minh Tuấn Couture, thu hút chú ý giữa dàn sao, hoa hậu và khách mời trong ngành.

Laisha D.A.M. tên đầy đủ là Laisha Dwi Aimee Mehrudeen, sinh năm 2012, có bố người Australia và mẹ người Indonesia. Cô hiện cao 1,67 m, đang theo học tại Trường Quốc tế Anh ở TP.HCM.

Bắt đầu catwalk từ năm 6 tuổi, Laisha đã tích lũy kinh nghiệm trình diễn tại Paris, Seoul, Bắc Kinh, Bangkok và Kuala Lumpur, trong đó có show "Threads of Enchantment" của Nguyễn Minh Tuấn tại Bắc Kinh hồi tháng 6/2025. Ngoài thời trang, cô còn tham gia diễn xuất với bộ phim "Lời con muốn nói" và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng hướng đến thanh thiếu niên.