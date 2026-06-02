Năm 2015, Kylie Jenner ra mắt Lip Kit ở tuổi 18 và làm rung chuyển ngành mỹ phẩm toàn cầu. Một thập kỷ sau, Harper Beckham đang chuẩn bị làm điều tương tự, nhưng ở tuổi 14. Không thừa kế thương hiệu của mẹ, không dựa vào tên tuổi của cha, cô bé tự lập công ty, tự đăng ký nhãn hiệu quốc tế và tự soạn pitch deck bằng PowerPoint để thuyết phục mẹ rót vốn.

HIKU by Harper không chỉ là câu chuyện của một "công chúa Hollywood". Đây là bài học kinh doanh đáng chú ý về thế hệ founder trẻ nhất lịch sử ngành làm đẹp.

Từ Kylie Jenner đến Harper Beckham: Khi teenager trở thành founder beauty

Năm 2015, khi Kylie Jenner ra mắt Kylie Lip Kit lúc mới 18 tuổi, không nhiều người tin đây sẽ là thương hiệu tỷ đô. Nhưng chỉ vài năm sau, Kylie Cosmetics được Forbes định giá gần 900 triệu USD, và cả ngành beauty buộc phải nhìn nhận lại một điều: tuổi tác không còn là rào cản, mà đã trở thành lợi thế cạnh tranh. Người sáng lập càng trẻ, càng hiểu ngôn ngữ của thế hệ người dùng mà các tập đoàn lớn đang chật vật tiếp cận.

Một thập kỷ sau, Harper Seven Beckham đang bước vào cùng hành trình đó, nhưng còn sớm hơn bốn năm. Cô bé 14 tuổi, con gái út của David và Victoria Beckham, đang chuẩn bị ra mắt thương hiệu làm đẹp HIKU by Harper, dự kiến vào cuối hè 2026. Điều khiến câu chuyện này đáng chú ý không phải là cái tên Beckham phía sau, mà là cách cô bé tiếp cận việc xây dựng thương hiệu từ đầu, như một founder thực sự.

Mọi thương hiệu tốt đều bắt đầu từ một vấn đề chưa được giải quyết. Với Harper, đó là làn da của chính mình. Cô bé trải qua giai đoạn nổi mụn trứng cá nghiêm trọng, phải điều trị với bác sĩ da liễu, và không tìm được sản phẩm nào thực sự phù hợp với làn da tuổi teen trên thị trường. Thay vì bỏ cuộc, Harper làm điều mà ít đứa trẻ 12 tuổi nào nghĩ đến: soạn một bản thuyết trình PowerPoint hoàn chỉnh về ý tưởng thương hiệu và pitch thẳng với mẹ.

"Con nói với tôi: Con muốn tạo ra một thương hiệu vì con biết mình muốn gì, con không tìm được sản phẩm đó, và con không muốn người khác phải trải qua những gì con đã trải qua," Victoria Beckham kể lại tại sự kiện Time100 Summit ở New York đầu năm 2026. Đây không phải câu chuyện một đứa trẻ được bố mẹ làm hộ thương hiệu. Đây là một đứa trẻ xác định được pain point, xây dựng được luận điểm và biết cách trình bày với nhà đầu tư, mà trong trường hợp này là người mẹ đang điều hành một đế chế thời trang và làm đẹp trị giá hàng trăm triệu đô.

HIKU by Harper: Cấu trúc pháp lý của một startup thực thụ

Tháng 10/2025, gia đình Beckham đăng ký bảo hộ nhãn hiệu HIKU by Harper tại Anh, dưới tên pháp nhân H7B Limited, viết tắt từ Harper Seven Beckham, với Victoria Beckham là giám đốc công ty. Đây không phải dự án cá nhân hay chiến dịch marketing đơn thuần mà là một thực thể kinh doanh độc lập với cơ cấu pháp lý rõ ràng.

Danh mục sản phẩm đăng ký bảo hộ trải rộng từ mỹ phẩm, trị mụn, đến phụ kiện và dụng cụ làm đẹp, cho thấy tham vọng xây dựng một lifestyle brand, không chỉ đơn thuần là một dòng skincare. Điểm đáng chú ý: tên "Beckham" hoàn toàn vắng mặt trên thương hiệu. Đây là lựa chọn có chủ đích, để HIKU tự đứng vững bằng chất lượng sản phẩm và câu chuyện thương hiệu, không bám vào tên tuổi của gia đình.

Ngày 29/4/2026, Văn phòng Bằng sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) ra thông báo từ chối tạm thời với hồ sơ đăng ký tại Mỹ, vì tên "Harper" đã được đăng ký cho sản phẩm tẩy rửa gia dụng, còn "Hiku" trùng với một nhãn hàng nước hoa và toiletries hiện hành. Gia đình Beckham có thời hạn đến tháng 10/2026 để phản hồi và tìm hướng giải quyết. Tại Anh, nhãn hiệu đã được chấp thuận và thương hiệu vẫn dự kiến ra mắt theo đúng lịch.

K-beauty, "Sephora Kids" và thị trường tỷ đô đang chờ

HIKU by Harper lấy cảm hứng từ K-beauty, xu hướng đang định hình lại thị trường mỹ phẩm toàn cầu với tốc độ ấn tượng. Doanh số bán lẻ mỹ phẩm Hàn Quốc tại Mỹ đạt khoảng 2 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 37% so với năm trước, vượt xa tốc độ tăng trưởng chung của ngành. Hàn Quốc cũng vượt Pháp để trở thành nhà cung cấp mỹ phẩm nước ngoài lớn nhất tại Mỹ, với Bắc Mỹ hiện chiếm khoảng 34% thị trường K-beauty toàn cầu.

Quan trọng hơn, phân khúc khách hàng mà Harper nhắm đến đang trở thành một trong những lực lượng tiêu dùng đáng gờm nhất ngành beauty. Hiện tượng "Sephora Kids" xuất hiện rõ nét những năm gần đây: Các nhóm teen từ 11 đến 14 tuổi kéo nhau vào các cửa hàng mỹ phẩm lớn, thử sản phẩm, quay video và chia sẻ lên mạng xã hội. Các tập đoàn beauty lớn đang chủ động tiếp cận nhóm này sớm hơn bao giờ hết, vì lý do đơn giản: bắt đầu xây dựng loyalty với khách hàng từ năm 13 tuổi khác hoàn toàn so với năm 25 tuổi.

Harper Beckham, với xuất phát điểm là người dùng thực sự của phân khúc này, có lợi thế mà ngay cả các thương hiệu lớn cũng khó tái tạo: sự xác thực. Câu chuyện về làn da mụn và bản PowerPoint không phải chiến dịch truyền thông được dàn dựng. Đó là trải nghiệm thật, và với Gen Z và Gen Alpha, đây chính xác là thứ họ tìm kiếm ở một thương hiệu.

Victoria Beckham Beauty ra mắt năm 2019 và ghi nhận doanh thu tăng 26% lên 112,7 triệu bảng Anh trong năm 2024. Toàn bộ tập đoàn của Victoria, bao gồm thời trang và làm đẹp, đạt doanh thu hơn 170 triệu USD năm 2025, với lợi nhuận EBITDA tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ. Đây là ngôi trường kinh doanh thực tế mà Harper đã được học từ nhỏ, không qua sách giáo khoa mà qua các cuộc họp thực tế, các sự kiện thời trang và những lần được ngồi cùng phòng với các chiến lược gia hàng đầu ngành.

Nhưng Harper không đang xây dựng Victoria Beckham Beauty phiên bản nhỏ hơn. HIKU nhắm vào một thế hệ khác, một vấn đề khác và một ngôn ngữ thẩm mỹ khác hoàn toàn: K-beauty, Gen Alpha, TikTok-native branding. Sự khác biệt đó là có chủ đích. Theo phân tích từ giới chuyên môn, trong thị trường beauty hiện nay, visibility và tên tuổi gia đình có thể giúp một thương hiệu có màn ra mắt ấn tượng, nhưng để tồn tại lâu dài, cần ba thứ: Sản phẩm thực sự tốt, bản sắc thương hiệu rõ ràng và độ tin cậy văn hóa với cộng đồng người dùng mục tiêu.

Với HIKU by Harper, cả ba yếu tố đó đang được xây dựng từ trước khi ra mắt.

Đó mới là điều đáng chú ý nhất của câu chuyện này, không phải cái họ Beckham, mà là cách một cô bé 14 tuổi đang tiếp cận việc xây dựng thương hiệu với sự nghiêm túc của một founder thực thụ.

Yên Yên