Sáng 1/6, tờ TVReport cho hay, nam ca sĩ Han Yujin (nhóm AND2BLE) vừa làm khách mời trên chương trình Knowing Bros (đài JTBC) và có những chia sẻ gây choáng về kết quả đầu tư chứng khoán của bản thân.

Han Yujin cho biết, vào năm 14 tuổi anh đã được bố cho 1 triệu won (17 triệu đồng). Bố còn dặn Han Yujin hãy làm những gì mà mình thích. Và nam ca sĩ đã ôm tiền đi đầu tư cổ phiếu, tập tành chơi chứng khoán ngay khi còn học cấp 2 trung học. Ở tuổi 14, anh tự mình tìm tòi học hỏi về chứng khoán và biến động của thị trường.

Đến nay, ngay trên sóng truyền hình, Han Yujin vừa vui mừng thông báo kết quả đáng kinh ngạc sau thời gian dài tập tành làm nhà đầu tư: “Lợi nhuận từ việc đầu tư cổ phiếu của em đã tăng tới 8000%. Từ 1 triệu won (17 triệu đồng), số tiền trong tài khoản đầu tư của em hiện đã lên đến 80 triệu won (1,4 tỷ đồng) rồi ạ”. Những chia sẻ của nam thần tượng sinh năm 2007 đã khiến khán giả cả trường quay dậy sóng vì quá đỗi kinh ngạc đến nỗi không tin nổi vào tai mình.

Thông tin Han Yujin đạt mức lợi nhuận đầu tư lên tới 8000% ở tuổi thiếu niên nhanh chóng gây sốt vì quá hi hữu và không phải ai cũng có thể làm được. Nhiều khán giả cho rằng đây là trường hợp đặc biệt khi nam thần tượng vừa có sự nhạy bén, may mắn lẫn nhận được sự định hướng từ gia đình ngay từ sớm. Tuy nhiên, câu chuyện này cũng khiến không ít người đặt ra tranh luận bởi việc đầu tư chứng khoán ở độ tuổi vị thành niên luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các chuyên gia tài chính từng cảnh báo người trẻ cần cẩn trọng khi sử dụng tiền, tránh tâm lý “làm giàu nhanh” và nên có sự đồng hành, kiểm soát từ gia đình để hạn chế những hệ lụy không mong muốn.

Han Yujin đem 17 triệu đồng đi đầu tư chứng khoán khi chỉ mới 14 tuổi và kết quả thu về tới 1,4 tỷ đồng. Ảnh: Naver

Khi được hỏi về phong cách đầu tư của bản thân, Han Yujin không ngần ngại thú thực: “Em chỉ đầu tư vào các mã cổ phiếu trong nước thôi ạ. Hiện tại em ưu tiên chọn ngành bán dẫn, nhưng hồi đó em đã đầu tư vào ngành hậu cần hàng hải”.

Hiện tại, do đang rất bận rộn với các lịch trình trong showbiz nên nam nghệ sĩ 10X cũng không còn có nhiều thời gian để chơi cổ phiếu cũng như quản lý sát sao tài khoản đầu tư của mình như trước được nữa. Thế nhưng, tài khoản chứng khoán của Han Yujin vẫn liên tục tăng mạnh và luôn duy trì được sắc đỏ (biểu thị tăng giá ở thị trường chứng khoán Hàn Quốc).

Những chia sẻ của mỹ nam 10X đã khiến cộng đồng mạng nổi sóng. Ảnh: Nate

Han Yujin sinh năm 2007, hiện đang hoạt động sôi nổi ở thị trường Kpop với tư cách thành viên của nhóm nhạc nam AND2BLE trực thuộc công ty YH Entertainment. Nhóm chỉ vừa chính thức ra mắt cách đây ít ngày với mini album mang tên Sequence 01: Curiosity.

Trước khi hoạt động cùng AND2BLE, Han Yujin từng gây sốt trong cộng đồng fan Kpop với tư cách thành viên của nhóm nhạc đình đám ZEROBASEONE - nhóm debut từ chương trình sống còn ăn khách Boys Planet.

Được biết, nam idol quyết định theo đuổi ước mơ trở thành thần tượng sau khi xem tiền bối Kai (EXO) và Taemin (SHINee) biểu diễn. Năm 2019, anh được tuyển trạch viên của Yuehua Entertainment chi nhánh tại Hàn Quốc phát hiện trên đường phố và sau đó không lâu đã bắt đầu trở thành thực tập sinh ngay khi vừa bước vào cấp 2.

Trong chương trình Boys Planet của đài Mnet cách đây 3 năm, Han Yujin xuất sắc giành vị trí thứ 9 chung cuộc và được chọn ra mắt trong đội hình nhóm nhạc dự án ZEROBASEONE. Đây cũng là cột mốc quan trọng đưa tên tuổi nam nghệ sĩ trẻ tới gần hơn với khán giả khắp châu Á. Tới tháng 3 năm nay, Han Yujin chính thức rời ZEROBASEONE để tập trung chuẩn bị debut cùng nhóm mới AND2BLE.

Han Yujin từ lâu đã nhận được vô vàn tình cảm yêu mến từ khán giả nhờ diện mạo điển trai, cực sáng sân khấu. Anh phù hợp với mọi tạo hình, concept, luôn tỏa sáng mỗi khi lộ diện nhờ visual cuốn hút, cực bắt mắt của mình.

Han Yujin sở hữu visual sáng trưng, dễ dàng thu hút được sự chú ý của khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ảnh: X

