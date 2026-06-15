Cô bé 14 tuổi ngây thơ - Harper Beckham bỗng bị đẩy lên "đầu sóng ngọn gió" giữa màn đấu tố gia tộc cực căng

Trong cuộc chiến gia đình Beckham kéo dài hơn một năm qua, có lẽ người đáng thương nhất không phải David Beckham, Victoria Beckham hay Brooklyn Beckham. Mà là Harper Beckham.

Cô bé 14 tuổi vừa trải qua một khoảnh khắc buồn bã khi tìm đến nhà anh trai Brooklyn ở Beverly Hills nhưng cuối cùng phải quay về chỉ sau vài giây mà không được gặp mặt. Nhưng điều khiến câu chuyện trở nên đau lòng hơn là những gì xảy ra sau đó.

Theo Page Six, Harper đã tới căn biệt thự của Brooklyn trong lúc đang ở Mỹ cùng bố mẹ nhân dịp David Beckham được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Nguồn tin cho biết cô bé xuất hiện mà không báo trước và mang theo một lá thư được cho là muốn trao tận tay người anh trai đang xa cách.

Thế nhưng Brooklyn không có mặt ở Los Angeles vào thời điểm đó. Chỉ ít giờ sau khi thông tin xuất hiện trên truyền thông, anh đăng ảnh chạy bộ tại New York như một cách chứng minh rằng cuộc gặp gỡ ấy vốn không thể diễn ra.

Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, đây có lẽ đơn thuần là một nỗ lực bất thành của cô em gái muốn hàn gắn tình cảm gia đình. Nhưng rồi đội ngũ của Brooklyn và Nicola Peltz bất ngờ tung ra cáo buộc gây sốc. Theo họ, chuyến thăm của Harper thực chất đã được David và Victoria Beckham "dàn dựng".

Vợ chồng David Beckham - Victoria bị tố dàn dựng cảnh Harper đến thăm anh trai ở Mỹ nhưng không được gặp mặt

Cô bé 14 tuổi Harper Beckham bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió dư luận giữa drama gia đình

Người phát ngôn của Brooklyn tuyên bố: "Việc các nhiếp ảnh gia đã có mặt sẵn đúng lúc lá thư được trao tận tay đã nói lên tất cả. Đây là một màn dàn dựng dành cho paparazzi". Phía Beckham ngay lập tức bác bỏ, gọi đây là "cáo buộc vô lý và sai sự thật". Nhưng dù ai đúng ai sai, người bị đẩy vào vị trí khó xử nhất vẫn là Harper.

Nếu chuyến đi là hoàn toàn xuất phát từ tình cảm của cô bé dành cho anh trai, Harper đã phải chịu cảm giác bị từ chối khi đến tận cửa nhà nhưng không thể gặp Brooklyn. Còn nếu như những gì phía Brooklyn ám chỉ là đúng, điều đó đồng nghĩa cô bé đã vô tình trở thành một phần trong cuộc chiến truyền thông giữa những người lớn.

Dù theo kịch bản nào, Harper vẫn là người tổn thương. Suốt nhiều năm qua, Harper luôn được xem là "công chúa nhỏ" của gia đình Beckham. Khác với những người anh thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với các dự án riêng, chuyện tình cảm hay các tranh cãi cá nhân, Harper gần như chưa từng vướng vào bất kỳ lùm xùm nào.

Cô bé đơn giản chỉ là em gái của Brooklyn. Và cũng chính vì vậy, nhiều người cảm thấy khó hiểu khi cô bé giờ đây lại trở thành một nhân vật trong cuộc đối đầu ngày càng gay gắt giữa anh trai và bố mẹ. Điều đáng buồn là sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Brooklyn tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn với gia đình.

Harper Beckham bị anh trai từ chối gặp mặt, còn bị tố tham gia màn "dàn dựng" giả tạo của gia đình Beckham

Trước đó, anh từng tuyên bố công khai rằng mình không muốn hòa giải với bố mẹ. Trong bài đăng gây chấn động hồi đầu năm, Brooklyn viết: "Tôi không muốn hòa giải với gia đình mình. Tôi không bị ai kiểm soát cả. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đứng lên bảo vệ chính mình".

Những phát ngôn này khiến khoảng cách giữa Brooklyn và gia đình Beckham ngày càng lớn hơn. Và giờ đây, Harper dường như đang mắc kẹt ở giữa.

Một cô bé muốn gặp anh trai nhưng không gặp được. Một người em gái cố gắng trở thành cầu nối nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào những lời qua tiếng lại giữa hai phía.

Sau tất cả những cáo buộc, phản bác và màn đấu tố công khai, điều khiến nhiều người day dứt nhất có lẽ vẫn là câu hỏi: Harper Beckham thực sự đã làm gì sai? Hay cô bé đơn giản chỉ là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong cuộc khủng hoảng gia đình nổi tiếng bậc nhất làng giải trí thế giới hiện nay?