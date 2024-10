Gần 1 tỷ đồng "từ trên trời rơi xuống"

Cô Quan sống tại Bắc Kinh, cùng chồng đều là nhân viên văn phòng. Mỗi tháng, họ nhận lương cố định từ công ty.

Trước khi kết hôn, hai vợ chồng đã quyết định mua một căn nhà trả góp. Theo hợp đồng, cô Quan phải tiết kiệm một phần thu nhập hàng tháng để trả nợ. Đó cũng chính là lý do khiến hai vợ chồng cô phải thắt chặt chi tiêu.

Một ngày nọ, khi đến công ty như thường lệ, cô Quan phải tham gia vào một cuộc họp quan trọng nên cả buổi bận rộn chuẩn bị tài liệu. Sau khi hoàn tất công việc, cô mở điện thoại và thấy thông báo từ ngân hàng về việc tài khoản của mình bất ngờ được cộng thêm 280.000 NDT (tương đương với một số tiền lớn 960 triệu VND).

Tin nhắn này làm cô bất giác ngạc nhiên, vợ chồng cô chỉ là nhân viên lao động phổ thông bình thường, tại sao lại có 28 vạn NDT (tương đương với 960 triệu VND) từ trên trời rơi xuống vậy? Vì thế, cô gọi ngay cho chồng để thông báo cho anh biết. Nhận được thông tin, chồng cô cũng như cô, không rõ nguồn gốc số tiền này ở đâu mà có. Sau đó, cô gọi điện cho bố mẹ mình để hỏi nhưng họ cũng không biết số tiền đó từ đâu.

Vì chuyện này, cô Quan trở nên mất ăn mất ngủ. Đang trong lúc lo lắng, bỗng nhiên, điện thoại cô reo lên có người gọi đến. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên. Cô ấy hỏi cô Quan có phải nhận được một khoản tiền 28 vạn NDT (tương đương với 960 triệu VND) hay không? Sau khi nhận được lời xác nhận, cô ấy bắt đầu giải thích:

"Đây là số tiền để đầu tư của công ty tôi, vì hệ thống ngân hàng bị lỗi nên đã chuyển nhầm đến tài khoản của cô. Mong cô giúp tôi nhanh chóng trả lại"

Vì người chuyển nhầm đã liên hệ, cô Quan nghĩ mình nên trả lại người ta ngay nên khi tan làm cô đến chi nhánh ngân hàng gần nhất để hoàn tất thủ tục. Nhưng đến nơi, nhân viên lại khuyên cô: "Đây thực chất là một vụ lừa đảo."

Mặc dù cô đã đi làm nhiều năm, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng bao giờ trải qua sự việc này. Trong lúc còn mơ hồ suy nghĩ, điện thoại lại reo lên, vẫn là số điện thoại hôm qua gọi đến, lần này ngữ điệu của người phụ nữ ấy mạnh mẽ hơn, họ yêu cầu cô chuyển khoản gấp nếu không sẽ báo công an và cô sẽ bị tống vào tù.

Lời cảnh tỉnh của công an

Nhận được lời cảnh báo từ nhân viên, đồng thời bị đe dọa. Cô nghĩ kỹ rồi quyết định báo công an xử lý vụ việc. Khoảng 10 phút sau, công an đến ngân hàng làm việc. Sau khi nắm được tình hình, công an nói rằng: "Đây thực chất là một chiêu thức lừa đảo khá phổ biến, những kẻ lừa đảo này hiện đang ở nước ngoài nên không thể nào tóm được chúng. 28 vạn NDT (tương đương với 960 triệu VND) này chỉ là tạm thời chuyển đến tài khoản của cô, nếu cô không chuyển lại thì nó sẽ tự động chuyển lại cho tài khoản chủ cũ. Nếu bây giờ cô chuyển lại cho bọn họ, cô sẽ mất trắng 28 vạn NDT (tương đương với 960 triệu VND).

Nghe thấy lời cảnh tỉnh của cảnh sát, cô Quan thấy ớn lạnh sống lưng. Vậy thì ở góc độ pháp luật, cô có bị câu kết thành tội và người lừa đảo sẽ phải gánh hậu quả gì?

Đầu tiên, theo luật pháp Trung Quốc, hành vi chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm hữu trái pháp luật. Tùy theo số tiền, người cố tình chiếm đoạt tài sản người khác sẽ phải ngồi tù từ 3 -10 năm.

Nói cách khác, để cấu thành tội phạm chiếm đoạt tài sản cần phải thỏa mãn 2 điều đó là cố tình chiếm đoạt và không chịu trả lại.

Trong trường hợp của cô Quan, cô không cố ý chiếm đoạt tài sản của người khác. Tuy nhiên cô muốn trả số tiền nhận được do chuyển nhầm thì sẽ bị thiệt hại về tài chính. Do đó, hành vi của cô không cấu thành tội chiếm đoạt tài sản.

Thứ 2, theo bộ luật dân sự quy định, người nhận được khoản tiền lạ nếu biết thông tin người chuyển khoản thì phải nhanh chóng hoàn trả số tiền đó.

Xét theo một góc độ nào đó, cô Quan nên trả lại một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhưng xét đến trường hợp thực tế, cô không phải có nghĩa vụ phải trả lại. Vì tài khoản ngân hàng của bên kia có điều bất thường. Cảnh sát cho biết đây chắc chắn là tài khoản của một đường dây lừa đảo. Vì chúng hoạt động ở nước ngoài nên trở ngại cho việc truy tìm và kiểm soát. Nếu bị bắt giữ được, chúng phải đối mặt với mức án từ 3 - 10 năm tù.

Trong cuộc sống hiện nay, hình thức lừa đảo càng ngày đa dạng đòi hỏi chúng ta phải nâng cao cảnh giác đề phòng. Đặc biệt là trước vấn đề liên quan đến chuyển khoản, tiền bạc phải cẩn thận kiểm tra, xác định danh tính trước khi nhấn nút hoàn tất giao dịch.

Nguồn 163.com