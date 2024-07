Anyone But You (Ghét Mà Vẫn Yêu) là một trong những bộ phim ngôn Âu Mỹ gây tiếng vang trong năm qua. Ban đầu, nhiều người đánh giá thấp tác phẩm vì kịch bản đi theo lối mòn, xào lại mô-típ kinh điển tình yêu giữa 2 đối thủ không đội trời chung. Tuy nhiên, sau khi ra rạp, tác phẩm trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu 220 triệu USD. Mới đây, khi lên sóng nền tảng Netflix, tác phẩm đang đứng đầu lượt xem trực tuyến tại thị trường Việt Nam.

Anyone But You (Ghét Mà Vẫn Yêu) dẫn đầu lượt xem trên nền tảng Netflix tại Việt Nam.

Kịch bản Anyone But You lấy cảm hứng từ vở kịch nổi tiếng Much Ddo About Nothing (1623) của đại văn hào William Shakespeare nhưng được biến tấu lại cho phù hợp với thời hiện đại. Câu chuyện chính xoay quanh mối tình "oan gia ngõ hẹp" giữa Bea (Sydney Sweeney) và Ben (Glen Powell). Cả hai quen biết nhau từ thời đại học nhưng luôn coi đối phương không khác kẻ thù truyền kiếp. Nhiều năm trôi qua, họ vô tình gặp lại nhau trong một chuyến du lịch và phải giả vờ làm người yêu của nhau. Tuy nhiên, chính quyết định đó lại khiến 2 người từ thù ghét lại nảy sinh tình cảm.

"Phản ứng hóa học" của Sydney Sweeney và Glen Powell nhận nhiều lời khen.

Thành công của Anyone But You được nhận xét đến từ "phản ứng hóa học" của 2 diễn viên chính. Cả Sydney Sweeney và Glen Powell đều là những gương mặt đang lên của Hollywood sau hàng loạt dự án thành công. Không dừng lại ở đó, họ còn lợi dụng những tin đồn "phim giả tình thật" khi đóng chung để quảng bá cho dự án. Sau khi đại thắng tại phòng vé, cặp sao cũng không ngần ngại thừa nhận đã dựng lên mọi chuyện để thu hút sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, họ cho biết chỉ muốn hùa theo những tin đồn trên mạng Internet một cách vui vẻ chứ không có ý định lừa dối người hâm mộ của mình.

Sydney Sweeney và Glen Powell liên tục hùa theo những tin đồn tình cảm để thu hút sự chú ý cho tác phẩm.

Kết quả, Anyone But You trở thành phim ngôn tình dán nhãn 18+ thành công nhất tại Mỹ trong vòng 10 năm qua và cao nhất thế giới trong năm 2023. Sau thành công này, nam chính Glen Powell tiết lộ: "Một bộ phim hài lãng mạn phải bán được 2 thứ, là sự hài hước và lãng mạn. Sydney và tôi đã có nhiều khoảnh khắc như thế với nhau. Mọi người lại mong chờ phim giả lẫn tinh thật, nên chúng tôi có hơi nương theo làn sóng này. Và nó đã thành công. Sydney thật sự thông minh".