Trong ngành công nghiệp Hollywood hiện nay, Timothée Chalamet là nghệ sĩ hiếm hoi thu hút được khán giả ở mọi lứa tuổi. Và trong năm qua, những nỗ lực quảng bá của anh ấy đã được đền đáp bằng doanh thu khủng với nhiều dự án như Wonka (625 triệu USD) và Dune: Part Two (369 triệu USD và vẫn tiếp tục tăng).

Bằng chứng từ doanh thu bán vé khiến các hãng phim hy vọng rằng họ đang chứng kiến sự xuất hiện của một nam chính màn ảnh, một ngôi sao thực thụ, bởi lẽ, ngành công nghiệp hiện nay vẫn chưa nuôi dưỡng được ngôi sao nam điện ảnh nào có thể nối tiếp những huyền thoại như Leonardo DiCaprio hay Tom Cruise. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Timothée Chalamet và Glen Powell đã khiến các hãng phim nuôi niềm tin và hy vọng. Với Tom Holland, không thể phủ nhận thù lao của anh đã tăng vọt sau thành công của Spider-Man: No Way Home nhưng anh vẫn chưa thể sánh ngang với Timothée Chalamet khi sức hút duy nhất của anh là vai diễn Người Nhện.

(Ảnh: Jason Hetherington)

"Chúng ta có Glen Powell và Chalamet, mở ra loạt tài năng mới gồm những ngôi sao lớn có khả năng mang về doanh thu. Điều đó thật tuyệt vời với khán giả, nhưng hơn thế nữa, đó là niềm an ủi to lớn cho ngành công nghiệp vốn đã dựa dẫm vào những tài năng già quá lâu", nhà phân tích Jeff Bock cho biết.

Theo nhiều nguồn tin, Chalamet đã kiếm được hơn 8 triệu USD cho vai diễn trong bộ phim Wonka. Giờ đây, anh được tăng lương và được trả ở mức hai con số cho các vai chính mới. Mặc dù Warner Bros và Legendary chưa có hợp đồng cho phần 3 của Dune nhưng đạo diễn Denis Villeneuve đã hoàn toàn sẵn sàng. Điều này đồng nghĩa mức thù lao của Chalamet có thể tăng vọt trong các phần sau.

'Chúng ta có thể tin tưởng vào một hoặc hai người, ở mọi lứa tuổi, rằng họ là những ngôi sao điện ảnh thực thụ. Timothée chắc chắn là một người như thế'. Mary Parent - Nhà sản xuất của 'Dune'

Timothée Chalamet và Zendaya trong "Dune". (Ảnh: Chiabella James)

(Ảnh: GQ)

Được biết, Timothée đã được chính Leonardo DiCaprio và Joaquin Phoenix dìu dắt khi bắt đầu vào nghề. Nam diễn viên mang dòng máu Pháp được giới phê bình đánh giá cao sau khi thử sức trong những phim độc lập như Call Me by Your Name, Lady Bird. Thừa thắng xông lên, anh tiếp tục tăng độ nhận diện với Wonka và hai phần của Dune. Tuy nhiên, với những thất bại gần đây của DC Comics và Marvel, cả Wonka và Dune đều cần công thức mới để thu hút khán giả mua vé thay vì gắn mác những bộ phim thương mại thông thường.

Sự nỗ lực của Timothée vẫn chưa dừng lại. Ngôi sao hạng A đang lên này sẵn sàng bắt tay vào việc và không hề ngại khó khăn. Theo nguồn tin từ Variety, những cam kết tham gia quảng cáo và quảng bá của Timothée khiến nam diễn viên trở thành giấc mơ của các nhà điều hành tiếp thị: "Anh ấy muốn giành chiến thắng và anh ấy biết cách làm điều đó. Anh ấy tôn trọng và quan tâm tới những người hâm mộ của mình. Anh ấy cảm thấy có trách nhiệm với họ".

Ở thời điểm hiện tại, Timothée Chalamet tự hào có 19 triệu người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội Instagram. Vấn đề là những người theo dõi thấy sức hút từ anh ấy không hề giống như bất kỳ nam chính thông thường nào. Sự quyến rũ của Chalamet khá kỳ lạ, bởi anh ấy ngầu nhưng lại không lạnh lùng và không mang lại cảm giác khó gần. Nhiều người nhận xét sức hút của Chalamet hiện nay khá giống với nam tài tử Johnny Depp trong những năm đầu sự nghiệp.