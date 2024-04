Đây được xem là vai diễn đột phá trong sự nghiệp của một trong những sao nữ nóng bỏng nhất hiện tại. Với Sydney Sweeney, Immaculate còn quan trọng và ý nghĩa hơn chỉ là một siêu phẩm kinh dị đầy tính đột phá.

“Gái hư” 2 lần đề cử Emmy, lọt top 100 ngôi sao đột phá nhất

Sinh năm 1997, Sydney Sweeney sinh ra trong một gia đình có bố mẹ nghiêm khắc, lại mộ đạo. Bố cô làm trong ngành y tế còn mẹ cô là một luật sư.

Vì lẽ đó, bố mẹ luôn muốn con gái mình theo đuổi một công việc học thuật với mức lương cao. Tuy nhiên, Sweeney ngay từ còn đi học đã là một cô gái yêu nghệ thuật, dần dần nảy sinh đam mê với diễn xuất. Sau một lần đóng vai quần chúng cho một dự án phim địa phương, Sweeney đã quyết định sẽ theo đuổi nghề diễn viên. Để thuyết phục bố mẹ, cô nàng đã lập hẳn một kế hoạch dài hạn 5 năm, trình bày chi tiết như một buổi họp cổ đông thật sự. Sau cùng, 2 phụ huynh đã cho phép con gái gia nhập showbiz.

Ban đầu, Sydney Sweeney làm quen với những vai nhỏ ở những loạt phim như 90210, Grey’s Anatomy, Criminal Minds… Cô có vai diễn đáng chú ý đầu tiên trong phim Sharp Objects của HBO. Từ một nhân vật nhỏ thoáng qua, Sweeney đã được tăng đất diễn nhờ kỹ năng tốt cùng sự đầu tư cho vai diễn. Cô liên tục đến bệnh viện để tìm hiểu, nghiên cứu tư liệu cho nhân vật bị bệnh tâm thần, tự hại bản thân của mình.

Nhờ vai diễn này, Sydney Sweeney đã có nhiều cơ hội hơn, đóng một loạt dự án đình đám như The Handmaid’s Tales, hay Once Upon a Time in Hollywood của Quentin Tarantino. Thế nhưng thành công bùng nổ chỉ đến với Sweeney sau khi cô tham gia loạt phim Euphoria, giúp cô lần đầu tiên được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất của Emmy. Sau đó, vai diễn trong series The White Lotus giúp cô có thêm đề cử thứ 2 tại hạng mục tương tự.

Năm 2022, Sydney Sweeney lọt vào danh sách 100 ngôi sao đột phá của tạp chí TIME. Cô cũng nhanh chóng thành lập công ty riêng ở tuổi đôi mươi mang tên Fifty-Fifty chuyên đầu tư sản xuất phim. Năm 2024, việc Sweeney góp mặt trong dự án Sony - Marvel Madame Web đã góp phần khẳng định năng lực và sự săn đón của cô tại Hollywood.

Cơ duyên 10 năm với Immaculate

Có thể nói Immaculate là dự án phim đặc biệt nhất đối với riêng bản thân Sydney Sweeney. Thực chất dự án này đã được “bật đèn xanh” từ năm 2014 với một đội ngũ ekip hoàn toàn khác. Lúc này cô gái trẻ 16 tuổi Sydney Sweeney có đi casting thử vai nhưng lại bị đánh rớt. Dù vậy, cô bày tỏ rằng bản thân rất thích dự án này, và luôn cố gắng cập nhật tin tức về bộ phim.

Thế nhưng Immaculate một thời gian sau gặp nhiều trở ngại, dẫn đến việc bị “đắp chiếu” vô thời hạn, còn đội ngũ gốc cũng lần lượt rời đi. Cho đến tận năm 2023, Sydney Sweeney mới chủ động liên hệ để mua lại bản quyền kịch bản phim, tự mình rót vốn sản xuất Immaculate. Chính cô là người mời Michael Mohan làm đạo diễn, cũng như đóng luôn vai nữ chính mà mình từng để vụt mất năm xưa.

Chính vì vậy, Immaculate là dự án do chính Sydney Sweeney “nhào nặn”, “thai nghén” và đầu tư tâm huyết hơn bất cứ phim nào cô từng thể hiện qua. Nội dung phim theo chân Cecilia - một nữ tu sùng đạo được mời đến ở tại tu viện tuyệt đẹp của nước Ý. Thế nhưng đằng sau phong cảnh bắt mắt, cổ kính ấy lại ẩn chứa nhiều bí mật kinh hoàng, sẵn sàng thách thức đức tin của Cecilia đến tận cùng.

