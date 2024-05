Trong văn bản mới nhất gửi các địa phương liên quan đến việc tiêm vaccine COVID-19, Bộ Y tế đánh giá hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận.

Để tăng cường phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao, trên cơ sở khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức Y tế thế giới và Hội đồng tư vấn sử dụng vaccine, Bộ Y tế tiếp tục hướng dẫn triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19.

Người dân tiêm chủng vaccine năm 2022. (Ảnh: Như Loan)

Đối tượng triển khai tiêm vaccine COVID-19 gồm: cán bộ y tế, người trên 50 tuổi, người bệnh lý nền, người trên 18 tuổi chưa tiêm mũi nào, phụ nữ có thai.

Về liều tiêm, Bộ Y tế hướng dẫn, với người chưa tiêm chủng sẽ tiêm ngay 1 liều. Người đã tiêm thì tiêm thêm 1 liều cách liều trước đó từ ít nhất 6 tháng bằng vaccine được Bộ Y tế cấp phép sử dụng.

Với phụ nữ có thai tiêm 1 liều vào mỗi thai kỳ và tiêm vào bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ, ưu tiên tiêm vào giai đoạn giữa của thai kỳ.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị rà soát lại tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn, các nhóm cần tiêm theo hướng dẫn để nghiên cứu đề xuất nhu cầu vaccine COVID-19 trong thời gian tới và gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương để được cung ứng kịp thời và tổ chức triển khai tiêm chủng theo kế hoạch của địa phương.

Đến nay nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vaccine COVID-19. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cao nhất thế giới với tỷ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt gần 100%, tỷ lệ tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao đạt 89,6%.

Ngày 19/10/2023, Bộ Y tế ban hành quyết định điều chỉnh phân loại COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Hiện nay COVID-19 được kiểm soát, quản lý bền vững theo quyết định của Bộ Y tế, trong đó tiêm vaccine là một trong những nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn 2023-2025.

Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Mới đây các nhà khoa học vừa cảnh báo biến thể phụ mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có tên KP.2 có khả năng lây lan nhanh hơn so với các biến thể trước đây, kể cả biến thể XBB đang chiếm số đông các ca nhiễm mới.

Theo nghiên cứu, KP.2 có hệ số lây nhiễm thực Re cao hơn đáng kể so với biến thể JN.1, cho thấy khả năng lây lan nhanh hơn. Điều này được quan sát thấy ở Mỹ, Anh và Canada, nơi KP.2 đang lan rộng nhanh chóng.

KP.2 cũng cho thấy khả năng kháng trung hòa cao, nghĩa là biến thể này có thể trốn tránh hệ miễn dịch do vaccine hoặc do nhiễm các biến thể trước đó tạo ra. Khả năng kháng vaccine cao hơn này có thể là một phần lý giải cho việc gia tăng số ca mắc COVID-19 do KP.2.