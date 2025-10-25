Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm của các nữ điều dưỡng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An , khi kịp thời can ngăn hành vi tấn công, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người nhà trong tình huống nguy cấp.

Bộ trưởng chỉ đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với công an và chính quyền địa phương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng tấn công nhân viên y tế. Đồng thời, Bộ đang rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh bệnh viện, nhất là các khu vực nhạy cảm như phòng cấp cứu, sơ sinh, tâm thần.

Theo Bộ trưởng, dù Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã nghiêm cấm hành vi xâm hại nhân viên y tế, nhưng tình trạng bạo hành vẫn tái diễn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh bệnh viện và sức khỏe của đội ngũ y bác sĩ.

Bộ Y tế và Bộ Công an đã phối hợp hơn 10 năm qua thông qua Quy chế số 03 để đảm bảo trật tự bệnh viện, đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ trưởng đề nghị xử lý nghiêm minh mọi hành vi hành hung nhân viên y tế để răn đe, đồng thời kêu gọi người dân thấu hiểu, tôn trọng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đang nỗ lực cứu chữa người bệnh.

Bà Lan nhấn mạnh: “ Đội ngũ y bác sĩ phải được bảo vệ trong bất cứ trường hợp nào” .

Đoàn công tác Bộ Y tế do TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh dẫn đầu đến thăm hỏi, động viên các điều dưỡng bị thương trong vụ tấn công.

Ngày 24/10, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3325, tặng bằng khen của Bộ trưởng cho tập thể Khoa Sơ sinh và 4 cá nhân: Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng và Nguyễn Thị Hồng.

Sáng 23/10, Bàn Văn Vỹ (29 tuổi) cầm dao gọt hoa quả xông vào phòng 305, khoa Sơ sinh, tấn công một người nhà bệnh nhân và điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung. Giữa lúc hỗn loạn, Vỹ bế hai trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ nhưng bị hai người nhà giằng lại. Các điều dưỡng khác lao đến ngăn cản, bị đối tượng truy đuổi, tấn công. Vụ việc kéo dài khoảng 5 phút trước khi cảnh sát ập vào khống chế.

Sau vụ việc, 3 điều dưỡng và 2 người nhà bệnh nhân bị thương. Hai bé sơ sinh may mắn chỉ xây xát nhẹ. Điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị sốc mất máu, tổn thương động mạch dưới đòn, mạch cảnh, tràn máu màng phổi phải. Sau ca phẫu thuật khẩn, chị qua cơn nguy kịch nhưng vẫn bị sang chấn tâm lý.

Điều dưỡng Nhung – đang thực tập tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An – bị chấn thương ngực kín và nhiều vết thương phần mềm. Hai bệnh nhân Ngô Thị Thu Thủy và Phan Thị Tứ cũng đã được phẫu thuật, sức khỏe tạm ổn.

Theo đại diện bệnh viện, vợ của đối tượng Vỹ vừa sinh đôi và nằm điều trị tại phòng 305. Một trong hai bé có dấu hiệu nhiễm trùng nên được chuyển sang khoa Hồi sức Sơ sinh. Sáng 23/10, Vỹ vào thăm con và không có biểu hiện bất thường trước khi gây án.

Hiện Vỹ bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và giết người. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy đối tượng không sử dụng rượu bia hay ma túy vào thời điểm gây án.