Trung bình mỗi ngày có hàng trăm người xuất nhập cảnh trái phép ở Việt Nam. Đây là thông tin được Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra ngày 29-12.



Nhấn mạnh công tác phòng chống dịch thời điểm cuối năm, khi sắp diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán đang đến gần là vô cùng quan trọng, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết cần tăng cường lực lượng để kiểm soát. Vào dịp cuối năm, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh nhu cầu người Việt Nam ở nước ngoài về nước rất lớn.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết mỗi ngày có hàng trăm người xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh: Quang Hiếu

"Chúng tôi đang phải quản lý vấn đề này rất vất vả, nếu không có biện pháp hữu hiệu thì sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch, bảo đảm an ninh, an toàn, phát triển kinh tế xã hội" - Bộ trưởng Tô Lâm cho hay.



Lãnh đạo Bộ Công an cho biết thêm số lượng người Việt từ 2 quốc gia là Trung Quốc và Campuchia về nước bằng đường bộ cũng rất lớn. Chính vì vậy, để đón được người dân trong điều kiện an toàn thì cần phải có sự chuẩn bị rất tốt.

Theo người đứng đầu Bộ Công an, qua thực trạng xuất nhập cảnh mà bộ này đang quản lý, mỗi ngày có hàng trăm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tính từ đầu năm đến nay, có khoảng 14.000 người Việt Nam xuất, nhập cảnh bất hợp pháp.

"Đây là áp lực rất lớn cho lực lượng ở cơ sở" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã kiến nghị một số vấn đề trọng tâm cần triển khai ngay trong năm 2021. Về công tác đảm bảo an ninh kinh tế, Bộ trưởng cho biết thời gian qua chúng ta đã rất quan tâm đến phát triển kinh tế dựa trên nền tảng an ninh kinh tế. Khi Việt Nam đã hội nhập quốc tế sâu rộng thì vấn đề an ninh kinh tế là rất quan trọng.

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết công tác phòng, chống tội phạm cần tập trung vào việc giảm các vụ việc phạm pháp hình sự. Mỗi năm, có khoảng 50.000 vụ phạm pháp hình sự, riêng năm 2020, chúng ta đã giảm so với năm 2019 khoảng 6,8% các vụ phạm pháp hình sự.



"Trên thực tế, nhiều ngày, nhiều địa phương, nhiều tỉnh cả ngày không có vụ phạm pháp hình sự nào. Chúng tôi đã đi kiểm tra ở tỉnh Cao Bằng, nếu như năm 2019 có khoảng 360 vụ, trung bình mỗi ngày một vụ thì đến năm 2020 chỉ còn 300 vụ. Với việc giảm 60 vụ trong năm 2020, Cao Bằng có khoảng 2 tháng không có vụ phạm pháp hình sự nào" - Bộ trưởng Tô Lâm cho hay.

Trong năm 2021, Đại tướng Tô Lâm cho biết Bộ Công an tiếp tục đăng ký với Quốc hội, Chính phủ sẽ giảm ít nhất 5% vụ phạm pháp hình sự. Để làm được điều này, Bộ Công an sẽ tăng cường quản lý đối tượng nghiện hút, băng ổ nhóm tội phạm và công an sẽ xuống cơ sở để đến gần dân hơn, giải quyết an ninh trật tự ngay từng thôn bản, từng xã.