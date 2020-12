Bình Dương phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh chui

Ngày 27/12, trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà cho biết, đã đề nghị các đơn vị, địa phương nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với hành vi trốn cách ly theo quy định, tránh gây ảnh hưởng và hoang mang trong dư luận. Lực lượng an ninh và y tế vẫn duy trì tại các mục tiêu, túc trực 24/24 giờ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, cho biết thêm đối với trường hợp nhập cảnh chui, trốn cách ly khi phát hiện sẽ bị đưa đi cách ly bắt buộc và xử lý theo quy định pháp luật. Cụ thể, khi xem xét vụ việc vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi vi phạm được phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự theo quy định.

Ngoài ra, sẽ xử lý trách nhiệm đối với địa phương để xảy ra trường hợp người nhập cảnh trái phép sinh sống trên địa bàn mà không kịp thời phát hiện hoặc không thực hiện đăng ký tạm trú.

Vào hồi tháng 9, Bình Dương đã trục xuất nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào địa phương trái phép

Động thái này được thực hiện nghiêm ngặt nhất kể từ khi trên địa bàn Bình Dương xuất hiện một số trường hợp đi về tỉnh thông qua đường tiểu ngạch mà không khai báo.

Trước đó, một số người Việt Nam về từ vùng dịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Campuchia… đã không trung thực khai báo để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời, giữ an toàn cho bản thân họ và xã hội. Mới đây nhất là một trường hợp nhập cảnh trái phép đang cách ly tại tỉnh Vĩnh Long với kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân số 1440, tên L.T.T (32 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) từ Myanmar về nước bằng lối mòn.

Tại Bình Dương, cơ quan chức năng đã kịp thời đưa đi cách ly bắt buộc nhiều trường hợp nhập cảnh chui. Theo đó, vào cuối tháng 2, dư luận từng xôn xao khi xem đoạn livestream của Nguyễn Thanh Thảo (quê Kiên Giang) chỉ cách trốn kiểm dịch. Xác định Thảo đang ở tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương, cơ quan chức năng nơi đây đã đề nghị cô cách ly. Hai người thân tiếp xúc với Thảo cũng bị đưa đi cách ly.

Cùng thời điểm đó, 7 người trong một gia đình gồm: Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1977) cùng chồng là Fan Chao (SN 1980); con là Fan Ya Zhuo (SN 2007); con là Fan Ya Xiu (SN 2009); mẹ là Nguyễn Thị Lan Phương (SN 1949); Em chồng là Pan Ming Liang (SN 1993); em họ chồng là Pan Ming Huan (SN 1993) từ Trung Quốc về Bình Dương nhưng không khai báo và được cơ quan chức năng đề nghị cách ly theo quy định.

Bình Dương kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch

Cũng trong tháng 2, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện hai nam thanh niên quê Kiên Giang từ Trung Quốc về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch đến ở trọ tại phường Uyên Hưng, TX Tân Uyên nên đưa đi cách ly ngay.

Đặc biệt, tối ngày 4/8, Phòng Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP. Dĩ An kiểm tra 7 người đi trên xe ô tô. Thời điểm kiểm tra, những người này không xuất trình được giấy tờ hợp pháp theo quy định, mà nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cơ quan chức năng sau đó đưa những người này về Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng cách ly. Đến ngày 8/9, Bình Dương tiến hành trục xuất nhóm 6 người Trung Quốc về nước. Rất may, tất cả các trường hợp phát hiện nhập cảnh chui ở Bình Dương đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo giám sát y tế các trường hợp chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc. Lên phương án cách ly, các chuyên gia nhập cảnh được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time - PCR trong thời gian từ 3 - 7 ngày trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Sau 14 ngày hoàn thành cách ly, bắt đầu làm việc, bố trí khu vực làm việc riêng, lập danh sách theo dõi, đeo thẻ khác màu để phân biệt, kiểm soát riêng và bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, đo thân nhiệt, khai báo y tế.