Bố tạo hiện trường giả con gái bị bắt cóc để dễ vay tiền người thân trả nợ

Sáng 9/3, Công an tỉnh Thái Bình thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 8/3 tại thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Bước đầu cơ quan công an xác định, do nợ nần nên Nguyễn Văn Đông (SN 1984, trú tại tổ 4, thị trấn An Bài) lấy con gái ruột ra để tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc nhằm dễ dàng vay mượn tiền từ những người thân quen để trả nợ.

Nguyễn Văn Đông tạo ra hiện trường giả vụ con gái bị bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khoảng 10h20 ngày 8/3, tại cổng trường Tiểu học thị trấn An Bài, cháu N.N.H (SN 2012) sau khi tan trường bị một người đưa đi đâu không rõ. Sau đó, người này nhắn tin Zalo cho bố cháu H. là Nguyễn Văn Đông để đòi tiền chuộc và yêu cầu không được báo công an.

Hiện trường giả Nguyễn Văn Đông tự tạo ra.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ khẩn trương tập trung điều tra, xác minh. Đến 18h15 cùng ngày, lực lượng công an tìm thấy cháu H. tại một nhà nghỉ tại huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng).

Hiện, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp chặt chẽ với Viện KSND huyện khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.