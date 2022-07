TP.HCM: Cô ruột thuê người dàn cảnh bắt cóc cháu gái để đòi 200 triệu tiền chuộc

Liên quan tới vụ án người phụ nữ dàn cảnh bắt cóc cháu để tống tiền, thông tin với chúng tôi mới đây, Công an TP.HCM cho biết đơn vị hiện đang giữ hình sự 2 nghi can gồm: Trần Ngọc Kim Trang (20 tuổi) và Vũ Quốc Sơn (22 tuổi, cùng ngụ ở địa phương) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Qua lời khai ban đầu, Vũ Quốc Sơn thừa nhận được Trang thuê dàn cảnh bắt cóc cháu gái để ép mẹ ruột cháu đưa số tiền 200 triệu đồng.

Cụ thể, tối ngày 8/7, Trang chở cháu của mình là L.X.B.N. (SN 2016) đến gặp Sơn rồi sau đó, Trang giao cháu N. cho Sơn, thuê Sơn dàn cảnh bắt cóc cháu N.

Sơn được Trang thuê giàn cảnh bắt cóc cháu ruột của Trang

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 15 ngày 8/7, Công an thành phố Thủ Đức nhận được tin báo của bà L. (tên viết tắt, 53 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức) về việc một người lạ gọi điện thoại và nhắn tin yêu cầu bà này đưa 200 triệu đồng vì đang giữ cháu N., người này còn đe doạ "nếu không đưa sẽ không có cơ hội gặp lại cháu".

Theo bà L, trước khi cháu N. mất tích, con gái ruột của bà là Trang đã báo với gia đình là chở cháu N. đi chơi. Đến 21 giờ, khi chưa thấy con gái và cháu nội về, bà liên lạc nhưng điện thoại của con gái tắt máy. Sau đó bà nhận được tin nhắn và cuộc gọi tống tiền như trên.

Ngay khi nhận được tin, Ban Giám đốc Công an TP. HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp Công an thành phố Thủ Đức khẩn trương tìm ra mạnh mối và truy lùng tội phạm, đến 12 giờ 00 ngày 9/7, Phòng PC02 cùng Công an thành phố Thủ Đức đã bắt được nghi phạm Vũ Quốc Sơn.





