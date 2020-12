Liều lĩnh dàn cảnh bắt cóc chủ vườn để tống tiền ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) đang lấy lời khai của ông T.Q.V (SN 1971, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) để điều tra vụ án bắt cóc tống tiền xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 7-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cùng Công an huyện Xuyên Mộc và công an các địa phương giải cứu thành công ông V., khi ông này bị một nhóm đối tượng giam giữ tại tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu, do có vườn dừa đến mùa thu hoạch nên ông V. có nhu cầu bán. Sáng 5-12, một nhóm người đi ô tô biển số TP HCM đến huyện Xuyên Mộc tìm ông V. và yêu cầu đưa vào vườn dừa để mua với số lượng lớn. Không nghi ngờ, ông V. dẫn nhóm này vào vườn dừa thì bất ngờ bị khống chế đưa lên ô tô.

Chiều cùng ngày, người nhà nhận được thông tin ông V. bị bắt cóc, nhóm đối tượng yêu cầu đưa 4 tỉ đồng nên đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được thông tin, Công an huyện Xuyên Mộc đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trích xuất camera, truy tìm nhóm đối tượng, sau đó lần lượt phối hợp với lực lượng công an các địa phương bắt giữ một số đối tượng tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, TP HCM và Lâm Đồng.

Lực lượng công an cũng giải cứu thành công ông V. khi ông này đang bị các đối tượng giam giữ tại tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan điều tra vẫn đang lấy lời khai các đối tượng bị bắt giữ, đồng thời nhanh chóng truy tìm những đồng phạm khác.