Bổ sung canxi, vitamin E giúp làm chậm quá trình lão hóa với món ăn cực đưa vị

Chuẩn bị nguyên liệu làm món ếch chiên cay: 450g thịt ếch, 2 cây rau mùi tây, một ít ngò rí, 4 tép tỏi, 1 cây tỏi tây, một ít ớt khô, hạt tiêu tứ xuyên, 15ml nước tương, 15ml dầu hào, 8g đường, 15ml rượu nấu ăn, tinh bột, dầu ăn.

Cách làm món ếch chiên cay:

Bước 1: Thịt ếch sơ chế sạch rồi chặt miếng vừa ăn. Cho thịt ếch vào bát rồi thêm rượu nấu ăn, chút muối, tinh bột vào trộn đều rồi ướp một lúc.

Bước 2: Đổ dầu ăn vào chảo sâu lòng đun nóng, cho từng miếng ếch đã ướp vào chiên.

Bước 3: Chiên ếch cho đến khi thịt ếch chín vàng thì vớt ra để ráo dầu.

Bước 4: Tỏi bóc bỏ vỏ, gừng thái lát. Rau mùi tây và tỏi tây sơ chế sạch rồi thái khúc. Đun nóng chút dầu ăn trong chảo, cho ớt khô, hạt tiêu tứ xuyên cùng tỏi gừng thái lát vào xào thơm.

Bước 5: Thêm rau mùi tây và tỏi tây vào xào cho đến khi chín thơm.

Bước 6: Trút thịt ếch đã chiên vào rồi xào ở lửa nhỏ.

Bước 7: Rưới nước tương, dầu hào và đường vào đảo đều cho thấm gia vị rồi tắt bếp.

Thành phẩm món thịt ếch chiên cay:

Nếu so sánh với thịt gà thì thịt ếch mềm ngọt thơm hơn thịt gà và có gía trị dinh dưỡng rất cao. Món ếch có thể chế biến được nhiều món, đơn giản như món ếch chiên cay trên đây là một ví dụ. Món ăn đủ đậm đà, thậm chí phần xương cũng giòn và thơm ngon.

Chỉ với vài bước đơn giản, cũng không cần nhiều kỹ năng nấu nướng mà bạn vẫn có thể làm được một đĩa ếch chiên cay nóng hổi ngon miệng cho gia đình mình thưởng thức.

Có thể bạn chưa biết khi ăn thịt ếch giúp:

1. Bổ sung can xi cho cơ thể: Ếch rất giàu protein, canxi và phốt pho giúp thanh thiếu niên tăng trưởng, phát triển và làm giảm loãng xương thời kỳ mãn kinh.

2. Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp: Nó chứa vitamin E, kẽm, selen và các nguyên tố vi lượng khác, có thể làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, giữ ẩm cho da, ngăn ngừa và chống ung thư.

3. Thuốc bổ: Thịt ếch là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có tác dụng bồi bổ sinh lực, chữa tỳ vị suy yếu.

Chúc bạn làm được món thịt ếch chiên cay thật ngon miệng nhé!