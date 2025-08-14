3 món canh nhất định nên ăn vào đầu mùa thu vì có tác dụng giữ ẩm cho da và phổi cực tốt

Khi nhắc đến dưỡng ẩm, người ta thường nghĩ ngay đến những món quen thuộc như súp nấm trắng hay lê. Nhưng trên thực tế, có một số loại thịt cũng là "trợ thủ đắc lực" trong việc bổ sung độ ẩm cho cơ thể sau đầu mùa thu.

Nếu bạn chưa biết nên chọn món súp từ loại thịt nào thì hãy làm ngay 3 món súp theo công thức dưới đây nhé, đảm bảo vừa ngon miệng lại cực kỳ tốt cho việc "dưỡng ẩm cơ thể chờ mùa thu đông tới".

1. Canh vịt vỏ quýt

Nguyên liệu chuẩn bị: Nửa miếng thịt vịt (khoảng 500 gram), 1 miếng vỏ quýt nhỏ (ngâm mềm), 30 gram hạt sen khô, 3 lát gừng, muối.

Cách chế biến:

Bước 1. Xử lý các nguyên liệu: Cắt thịt vịt thành từng miếng, cho các lát gừng vào đun sôi trong nồi dưới vòi nước lạnh, hớt bọt rồi vớt ra rửa sạch. Hạt sen được ngâm trước (khoảng 30 phút). Gừng cạo vỏ. Ngâm vỏ quýt cho đến khi mềm và cạo bỏ cùi trắng.

Bước 2. Nấu canh: Cho vừa đủ nước vào thịt hầm, cho thịt vịt, vỏ quýt và gừng thái lát vào, đun sôi trên lửa lớn, sau đó vặn lửa nhỏ và nấu trong 1 giờ.

Bước 3. Thêm nguyên liệu: Thêm hạt sen, tiếp tục nấu trên lửa nhỏ trong 30 phút cho đến khi nguyên liệu mềm thì thêm muối vừa ăn, khuấy đều và tắt bếp.

Thảnh phẩm món canh vịt vỏ quýt:

Thịt vịt có vị mát, ngọt, rất giàu protein và nhiều nguyên tố vi lượng khác nên có thể nuôi dưỡng âm dạ dày, thúc đẩy bài tiết dịch tiêu hóa, cải thiện chứng chán ăn. Món súp vịt vỏ quýt đặc biệt thích hợp cho người bị khô miệng và cổ họng khó chịu do sự hanh khô của mùa thu.

Mẹo nhỏ: Chọn vỏ quýt già sẽ thơm hơn, hạt sen có vị ngon hơn khi bỏ hạt, đun trên lửa nhỏ sẽ có hương vị thơm hơn.

2. Canh chim bồ câu hầm với chà là đỏ và sâm

Nguyên liệu chuẩn bị: 1 con chim bồ câu, 10 gram đẳng sâm, 10 gram xương cựa, 4-5 quả chà là đỏ, 3 lát gừng, muối.

Cách chế biến:

Bước 1. Chế biến nguyên liệu: Cắt chim bồ câu thành từng miếng, cho các lát gừng vào nồi và một nước lạnh sấp mặt thịt, đun sôi trên lửa lớn để hớt bọt, vớt ra và rửa sạch bằng nước ấm. Loại bỏ hạt chà là đỏ, rửa nhanh đẳng sâm và xương cựa bằng nước sạch (không ngâm lâu).

Bước 2. Nấu canh: Thêm sâm, xương cựa và chà là đỏ cùng lượng nước thích hợp vào, đun sôi trên lửa lớn thì vặn nhỏ lửa, đun thêm trong 1,5-2 giờ.

Bước 3. Nêm nếm vừa ăn: Sau khi đun nhỏ lửa cho đến khi chim bồ câu mềm thì thêm muối cho vừa ăn, khuấy đều và tắt bếp.

Thành phẩm món canh chim bồ câu hầm chà là đỏ và sâm:

Thịt chim bồ câu ăn vào mùa thu thực sự bổ dưỡng. Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng thịt chim bồ câu có thể nuôi dưỡng âm khí, làm ẩm khô và thúc đẩy chất lỏng, đặc biệt thích hợp cho những người yếu, dễ mệt mỏi vào mùa thu. Thịt chim bồ câu chứa nhiều protein, ít chất béo và giàu collagen, không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn tốt cho da.

Mẹo nhỏ: Các nguyên liệu được rửa sạch nhanh chóng để tránh mất hương vị. Đun trên lửa nhỏ để hòa trộn các loại thảo mộc và mùi thơm của thịt và súp sẽ bổ dưỡng hơn.

3. Canh đậu phụ cá diếc

Nguyên liệu chuẩn bị: 1 con cá diếc, 1 miếng đậu phụ mềm, 2-3 lát gừng, muối, hành lá băm nhỏ.

Cách chế biến:

Bước 1. Xử lý các thành phần: Cá diếc làm sạch và cắt làm hai phần. Cắt đậu phụ thành từng miếng nhỏ và ngâm trong nước muối nhẹ trong 5 phút. Các lát gừng đã sẵn sàng.

Bước 2. Chiên cá: Đun nóng chảo và đổ dầu vào để rán cá diếc cho đến khi chín vàng cả hai mặt, thêm các lát gừng và đảo nhẹ.

Bước 3. Thêm nước sôi vừa đủ (ngập cá), nấu trên lửa lớn trong 15 phút cho đến khi súp chuyển sang màu trắng, cho các viên đậu phụ vào nấu thêm 10 phút. Thêm muối cho vừa ăn, rắc hành lá băm nhỏ lên, tắt bếp và vớt ra khỏi nồi.

Thành phẩm món canh đậu phụ cá diếc:

Cá diếc thích hợp để hầm súp. Món ăn này có công dụng làm ấm dạ dày, cổ họng, đặc biệt vào mùa thu. Các axit béo không bão hòa trong cá cũng có thể dưỡng ẩm cho da và bảo vệ hệ tim mạch, ăn nhiều cá vào mùa thu sẽ khiến cơ thể nhẹ nhàng và không bị khô, sảng khoái hơn nhiều so với ăn thịt bò và thịt cừu.