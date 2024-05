Phim của Bành Vu Yến thắng giải lớn LHP Cannes 2024

Đêm qua (theo giờ Việt Nam), Ban tổ chức LHP Cannes 2024 đã công bố những bộ phim và cá nhân giành được giải thưởng năm nay. Trong đó, bộ phim Black Dog của đạo diễn Quản Hổ và Bành Vu Yến thủ vai chính đã giành được giải thưởng cao quý Un Certain Regard.

Bộ phim lấy bối cảnh ở rìa sa mạc Gobi phía Tây Bắc Trung Quốc, xoay quanh một người đàn ông trở về quê hương sau khi ra tù. Trong khi làm việc cho đội tuần tra địa phương để dọn sạch những chú chó đi lạc trong thị trấn trước khi Thế vận hội Olympic diễn ra, anh bỗng có một mối liên hệ khó tin với một chú chó đen. Cả hai đều mang tâm hồn đơn độc và quyết định cùng nhau đi tìm cuộc hành trình mới.

Trong khi đó, giải thưởng của Ban giám khảo thuộc về The Story Of Souleymane với câu chuyện người tị nạn ở Paris của đạo diễn Boris Lojkine. Bộ phim là câu chuyện về Souleymane đã cố gắng luyện tập cuộc phỏng vấn xin tị nạn. Cuộc hẹn sẽ là chìa khoá để anh có được những giấy tờ cần thiết, thế nhưng Souleymane vẫn chưa sẵn sàng.

Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Roberto Minervini với bộ phim nội chiến Mỹ The Damned và Rugano Nyoni với bộ phim On Becoming a Guinea Fowl. Giải Nữ chính xuất sắc nhất thuộc về Anasuya Sengupta, Nam chính xuất sắc được trao cho Abou Sangare.

Giải thưởng cao quý nhất Cành Cọ Vàng vẫn chưa được công bố.