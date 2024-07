Bộ phim đáng quên nhất sự nghiệp của Bi Rain

Vào khoảng đầu tháng 7 năm nay, mùa phim hè chào đón sự xuất hiện của Red Swan (Thiên Nga Đỏ), một tác phẩm đánh dấu sự hợp tác của hai ngôi sao hạng A của showbiz Hàn là Bi Rain và Kim Ha Neul. Khán giả hy vọng và chờ đợi vào sự hợp tác của hai diễn viên có tài có sắc này cùng sự đầu tư chỉn chu về mặt chất lượng của Disney+ sẽ tạo nên một bộ phim hay, hấp dẫn. Tuy nhiên kết quả phát sóng của phim khá tệ khi "im hơi lặng tiếng" trên mạng xã hội, bị truyền thông báo chí "ngó lơ" và nhận về nhiều chê bai.

Kịch bản cũ kỹ, bối cảnh kém sang

Nội dung là lý do chính khiến nhiều "mọt phim" Hàn bỏ xem Red Swan. Câu chuyện về mối quan hệ giữa một "nữ chaebol" với anh vệ sĩ quá quen thuộc và bị cho là hết thời. Trước đó vào tháng 4, Disney+ cũng từng công chiếu tác phẩm có cốt truyện diễn tả về mối quan hệ kiểu này là Blood Free. Tuy nhiên Blood Free mang hơi hướng khơi gợi sự bí ẩn về thịt nhân tạo, khai thác về một đề tài có vẻ mới lạ, giả tưởng thì Red Swan lại xoay quanh những âm mưu đấu đá trong giới thượng lưu. Đề tài này không có gì mới mẻ hay khác lạ so với "drama" về giới thượng lưu đã xuất hiện quá nhiều trong vũ trụ phim ảnh xứ Hàn.

Nội dung của Red Swan xoay quanh nàng dâu nhà hào môn có tên Oh Wan Soo (Kim Ha Neul). Nữ chính đã vướng vào một âm mưu bị ám sát và được cứu bởi Seo Do Yoo (Bi Rain) - người sau này đã trở thành vệ sĩ của riêng cô. Do Yoo ở bên bảo vệ Wan Soo để nhằm tìm kiếm hung thủ đã sát hại bạn mình. Sau đó cả hai đã phát triển một mối quan hệ lãng mạn và cùng nhau khám phá ra những bí mật động trời trong gia tộc họ Hwain - nhà chồng của Wan Soo.

Ban đầu những tình tiết của phim cài cắm vào trong mạnh phim với nhiều yếu tố giật gân được giới thiệu đến như là: ngoại tình, án mạng, cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu nhà hào môn. Những diễn biến này khơi gợi sự tò mò của khán giả để tiếp tục dõi theo phim, đón xem điều kinh khủng gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng cách triển khai kịch bản lại khá dài dòng, lê thê, càng xem càng cảm thấy nhàm chán vì không có điểm gì mới trong những đề tài này.

Chuyện ngoại tình với sự xuất hiện của người thứ ba kém hấp dẫn vì "tiểu tam" cũng chẳng phải kiểu gợi cảm, quyến rũ mà có phần "lép vế" trước chính thất. Cô ta cũng không "tung chiêu", bày mưu tính kế "độc hại" gì để tấn công nữ chính khiến người xem phải tức giận, dâng trào cảm xúc mà buông lời "đay nghiến" cực mạnh. Án mạng xảy ra thì cũng thiếu đi yếu tố bí ẩn, rùng rợn khơi gợi lên sự sợ hãi ở khán giả. Cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu cũng chỉ xoay quanh những cuộc cãi vã của Wan Soo và mẹ chồng chứ chả có gì kịch tích hơn.

Điều mà dân tình còn chê ở Red Swan là bối cảnh giới thượng lưu kém sang chảnh, lộng lẫy và không có gì đặc biệt khiến khán giả phải trầm trồ, mãn nhãn. Tạo hình, trang phục nhân vật cũng thiếu khí chất của hội nhà giàu dù diện toàn đồ hiệu. Trông ai cũng có vẻ nhợt nhạt với kiểu trang điểm nhìn vào "như bị bệnh".

Diễn xuất thiếu đột phá, không có chemistry

Red Swan sở hữu một dàn cast được đánh giá là chất lượng từ chính đến phụ như Kim Ha Neul, Bi Rain, Seo Yi Sook, Jung Gyu Woon,... Tuy nhiên cách xây dựng nhân vật thiếu điểm nhấn, không có điểm gì đặc sắc nên diễn xuất của diễn viên chưa để lại dấu ấn sâu đậm gì.

Đặc biệt là cặp đôi chính, cả hai không có đột phá gì so với những vai diễn trước đây. Nhiều người cảm thấy tiếc cho Kim Ha Neul và Bi Rain. Đáng ra cả hai minh tinh màn bạc sẽ "bùng nổ", tạo ra màn trình diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ khi hợp tác với nhau nhưng phần kịch bản nhàm chán, cũ kỹ đã làm giảm đi sức hút về diễn xuất của họ.

Kim Ha Neul là một Ảnh hậu, một nữ diễn viên thực lực có kinh nghiệm diễn xuất với 28 năm trong nghề. Tuy nhiên sự tái xuất lần này với vai Wan Soo của không được như kỳ vọng. Diễn xuất của cô vẫn tốt nhưng thiếu đi cảm xúc khi Wan Soo lúc nào cũng mệt mỏi, u ám nên khiến nhan sắc trông có vẻ già dặn hơn khi sánh bước bên Bi Rain.

Về phần Bi Rain, anh vẫn diễn đạt, lột tả được vẻ phong trần, từng trải của nhân vật Do Yoo. Anh rất hợp với hình tượng vệ sĩ nam tính, mạnh mẽ, "gây thương nhớ" đến hội chị em nhờ thân hình lực lưỡng, ánh mắt thâm tình cùng những pha hành động mãn nhãn. Tuy nhiên vai diễn này được dân tình đánh giá là khá an toàn, thiếu đi sự thay đổi, giống với nhiều vai trong phim hành động mà anh từng đóng.

Khi một bộ phim có phần kịch bản bị chê thì "chemistry" của cặp đôi chính là sự cứu cánh cho một tác phẩm tâm lý lãng mạn. Tuy nhiên phản ứng hóa học của hai nhân vật chính bị cư dân mạng nhận xét là không có. Bi Rain và Kim Ha Neul cho thấy sự gượng gạo ở những phân cảnh tình cảm. Do đó, nhiều người đã mất đi sự hứng thú và ngừng theo dõi phim.

Red Swan đã đi gần nửa chặng đường khi chiếu được 4/10 tập. Nếu kịch bản không có diễn biến gì hấp dẫn, tạo tính bất ngờ hơn cũng như "chemistry" của cặp đôi chính vẫn cứ "nhạt như nước lã" thì tác phẩm này của Disney+ sẽ là một "bom xịt" khiến công chúng cảm thấy tiếc cho sự hợp tác của Kim Ha Neul và Bi Rain.