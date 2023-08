Bi Rain và phim "Đêm tối rực rỡ" thắng giải ở LHP quốc tế ASEAN

Theo thông tin của ban tổ chức, đêm Gala và trao giải LHP Quốc tế Asean (Asean International Films Festival & Awards) – AIFFA 2023 đã diễn ra vào ngày 4/8/2023 tại đảo Kuching, Sarawak, Malaysia.

Kết quả chung cuộc, bộ phim Đêm tối rực rỡ của đạo diễn Aron Toronto nhận giải Nữ diễn phụ xuất sắc nhất dành cho Kim B. Vì không có mặt để nhận giải nên đạo diễn Aron Toronto và biên kịch Nhã Uyên lên sân khấu nhận giải thay cho Kim B.

Giải thưởng quan trọng nhất của LHP quốc tế ASEAN năm nay – Giải phim hay nhất đã thuộc về một đại diện của Malaysia – bộ phim Barbarian Invasion của nữ đạo diễn Chui Mun Tan. Trước đó, Barbarina Invasion đã từng thắng giải thưởng lớn của Ban giám khảo tại LHP quốc tế Thượng Hải lần thứ 24.

BTC LHP cũng trao giải thưởng Cảm hứng ASEAN cho ngôi sao điện ảnh, âm nhạc quốc tế Bi Rain.

AIFFA 2023 có 120 bộ phim từ các nhà làm phim tại khắp các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài Hồng Ánh, các thành viên giám khảo còn lại bao gồm: U-Wei Bin Haji Saari - trưởng ban giám khảo (Malaysia), Ihsan Nurullah Kabil (Thổ Nhĩ Kỳ), Viva Westi (Indonesia) và Effendee Mazlan (Malaysia).

Trong những năm gần đây, Liên hoan phim quốc tế AIFFA đã trở thành một sự kiện thu hút công chúng, nơi kết nối các ý tưởng điện ảnh và cộng đồng làm phim và mong muốn khai thác được thị trường tiềm năng to lớn (hơn 600 triệu dân) của ASEAN.

Từ AIFFA, các bộ phim được sản xuất không chỉ gây tiếng vang trong ASEAN mà còn mở rộng phạm vi ra bên ngoài, vô hình chung trở thành một công cụ quảng bá hiệu quả cho văn hóa và du lịch của mỗi quốc gia.

Danh sách các giải thưởng chính thức của LHP quốc tế ASEAN 2023:

- Dựng phim xuất sắc nhất: Phim Faces of Anne – Thái Lan

- Hình ảnh xuất sắc nhất: Roy Lolang – Phim The woman crowned with a crescent moon – Indonesia

- Giải thưởng của Ban giám khảo: Phim Before, now & then – Indonesia và phim Fathers – Campuchia

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim B – Phim Đêm tối rực rỡ - Việt Nam

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Mas Eigenmann – Phim Kargo – Philippines

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Hasnul Rahmat – Phim Jerangkung dalam almari - Malaysia

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Datuk Tamimi Siregar – Phim Perjalanan pertama - Malaysia & Indonesia

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Carlo Obispo – Phim The baseball player - Philippines

- Phim hay nhất: Barbarian Invasion - Malaysia