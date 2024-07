Vào vai một vệ sĩ ngay từ tập đầu tiên ngôi sao sinh năm 1982 đã khiến người xem ấn tượng với những cảnh hành động mãn nhãn. Anh cũng không có nhiều lời thoại mà phải tập trung diễn xuất bằng mắt.



"Khi bạn buổn, bạn phải thể hiện nỗi buồn. Khi bạn cô đơn, bạn phải thể hiện sự cô đơn, nhưng tôi không thể dùng lời nói mà phải truyền tải mọi thứ bằng đôi mắt. Điều đó thật khó khăn. Tôi có đôi mắt nhỏ, vì vậy để tránh bị sưng, tôi đã nhịn ăn vào đêm hôm trước hoặc chạy trong vòng 30 phút trước khi quay phim", Bi Rain chia sẻ.

Ông xã Kim Tae Hee cũng rất kỹ lưỡng trong các phân cảnh hành động vì đó vốn được xem là thế mạnh của anh. "Tôi muốn các cảnh hành động phải thật đã mắt nên thường xuyên trao đổi với đạo diễn võ thuật trong suốt quá trình quay phim. Thay vì nhiều cảnh cắt chúng tôi quyết định thực hiện những cảnh quay dài với các góc máy rộng để có thể bắt được toàn cảnh".

Bi Rain chia sẻ về vai diễn trong buổi phỏng vấn (Ành: Kdrama)

Với sự tỉ mỉ và nỗ lực không ngừng, sau 2 tập phim đầu tiên vừa lên sóng Bi Rain đã nhận được nhiều lời khen về diễn xuất, đặc biệt là ánh mắt sắc bén trong những phân cảnh cần biểu lộ cảm xúc mạnh.

Red Swan xoay quanh Oh Wan Soo (Kim Ha Nuel), một cô gái xuất thân nghèo khó đã vươn lên trở thành một golf thủ hàng đầu và sau đó kết hôn với người thừa kế của tập đoàn Hwain. Trong một chuyến công tác ở nước ngoài, Wan Soo bị ám sát và được Seo Do Yoo (Bi Rain) cứu. Sau khi cứu Wan Soo thoát khỏi Tử thần thì Do Yoo đã được cử làm vệ sĩ cho cô. Cả hai bắt đầu khám phá ra nhiều bí mật động trời của gia đình tài phiệt. Phim hiện đang phát sóng trên Disney Plus.