Sau hành trình đầy kỷ niệm ở Nghệ An, dàn cast 'Bố ơi, mình đi đâu thế? 2025' tiếp tục đến với đảo Hòn Tre (Khánh Hòa) - điểm dừng chân được mong chờ nhất trong mùa hè này.

Các bé bốc thăm chọn phương tiện di chuyển ra đảo Hòn Tre

Khung cảnh ở Hòn Tre mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác. Thay vì những ngôi nhà đơn sơ, thiếu thốn như chặng trước, các gia đình lần này được nghỉ ngơi trong biệt thự tiện nghi, có bể bơi riêng và tha hồ vui đùa với loạt trò chơi bãi biển. Tiếng cười giòn tan, gương mặt rạng rỡ của các bé đã vẽ nên một 'ngày hè trong mơ' trên đảo.

Thế nhưng, giữa bầu không khí rộn ràng ấy, Trung Ruồi lại phải đối diện với thử thách rất riêng - khi nỗi lo lớn nhất của anh bất ngờ trở thành sự thật: bé Dứa bị ốm ngay tại chặng cuối hành trình.

Buổi sáng, Dứa vẫn háo hức mong được lao ra biển, tắm bể bơi. Nhưng chỉ ít giờ sau, cô bé đột nhiên bật khóc trong nhà vệ sinh và nói với bố rằng mình đã nuốt phải kem đánh răng. Không rõ lượng nhiều hay ít, nhưng từ đó Dứa bắt đầu mệt mỏi, nôn ói liên tục và mất hết năng lượng vui chơi.

Đây là lần hiếm hoi Trung Ruồi phải một mình chăm con gái ốm suốt cả ngày. Anh lúng túng với từng việc nhỏ như: dỗ con uống nước, xoa lưng, lau mặt... nhưng tình thương thì không giấu nổi. Trung Ruồi liên tục trấn an: 'Con yên tâm, có bố ở đây rồi. Bố sẽ lo hết cho con'. Đôi lúc, anh còn pha trò, giả vờ làm mặt xấu chỉ để đổi lấy nụ cười mệt mỏi của con gái.

'Ngày hôm nay, đến giờ là 4 lần Dứa bị nôn rồi. Vì chưa ăn lại nên con khá mệt. Bố thì chưa có nhiều kinh nghiệm, nên không tránh khỏi lo lắng. Giờ chỉ biết ngồi bên cạnh và theo dõi tình hình của Dứa thôi…' - Trung Ruồi chia sẻ.

Hình ảnh nam diễn viên bỏ dở bữa tối, một tay bế con, tay kia loay hoay xúc cơm, lấy nước, tìm khăn giấy lau cho con... khiến khán giả không khỏi chạnh lòng. Ở một góc máy khác, các ông bố và thành viên trong đoàn cũng âm thầm để phần đồ ăn, thỉnh thoảng ghé sang hỏi thăm bé Dứa. Sự quan tâm giản dị ấy càng làm khung cảnh thêm ấm áp như một gia đình lớn.

Với nhiều người, một chuyến đi chỉ thật sự trọn vẹn khi tràn ngập tiếng cười. Nhưng với Trung Ruồi, tập 14 khép lại bằng một kỷ niệm vừa lo lắng nhưng cũng vừa hạnh phúc. Lo vì phải đối diện với điều mình sợ nhất - con ốm, nhưng hạnh phúc vì đã vượt qua, nhờ tình yêu thương dành cho con và sự hỗ trợ từ những người bạn đồng hành.

'Có lẽ đây là ký ức mà tôi không bao giờ quên. Ban đầu sợ hãi thật đấy, nhưng nhờ vậy tôi mới học được cách chăm sóc con gái trong lúc con yếu nhất' - Trung Ruồi bộc bạch.

Trong mắt khán giả, anh không còn là 'chàng hề' quen thuộc trên sân khấu hài, mà trở thành một 'ông bố quốc dân' thực thụ - người sẵn sàng gác lại mọi niềm vui để chăm sóc cho cô con gái nhỏ.

Tập 14 của 'Bố ơi, mình đi đâu thế? 2025' tại Hòn Tre mang hai gam màu đối lập: sự sôi nổi, náo nhiệt nơi bãi biển và những phút giây lặng lẽ bên căn phòng nhỏ có bé Dứa đang nghỉ ngơi. Chính sự đối lập ấy đã tạo nên một câu chuyện giàu cảm xúc, để khán giả nhận ra: Luôn bên con khi trưởng thành là đáng quý, nhưng ở cạnh lúc con đau ốm, khó khăn mới thật sự là yêu thương!