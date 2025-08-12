'Bố ơi, mình đi đâu thế?' tập 13 không chỉ ghi lại hình ảnh các ông bố hết mình vì con, mà còn gợi nhắc rằng trong mỗi người lớn vẫn luôn có một đứa trẻ tinh nghịch. Chương trình cũng cho khán giả dịp tìm hiểu thêm về nghề truyền thống nuôi tằm và dệt vải.

Đôi bàn tay nhỏ xinh lần đầu chạm vào những chú tằm mũm mĩm, bò lổm ngổm trên nong ăn lá dâu, rồi tự tay nhuộm nên những chiếc khăn 'độc bản' dành tặng bố. Những trải nghiệm thú vị ở tập 13 cũng chính là cơ hội để các bé vượt qua nỗi sợ, khám phá sự khéo léo và gửi gắm tình cảm qua những món quà vô cùng ý nghĩa.

Đừng sợ tằm, đã có Dứa lo

Biết việc các con đang chơi với tằm, bố Duy Hưng lo lắng hỏi 'có đứa nào sợ sâu không?'. Ba Neko Lê trả lời luôn 'Cati, nhưng quan trọng mọi người chơi thì nó sẽ chơi theo'. Bố Trung Hoàng cũng đoán 'MinHee chắc là có sợ đấy' nhưng thực ra MinHee lại khá thích thú khi phát hiện ra 'ở đây nhiều tằm thế', 'tằm hiền mà, nó chỉ ăn với ngủ thôi'...

Vừa động viên các bố 'thế thì không lo' nhưng khi biết 'chỉ có Bean sợ tằm thôi', bố Hưng vội chốt lại một câu xanh rờn: 'Không được rồi... Đàn ông con giai thế thì chết...'.

Tuy nhiên, Bean sợ tằm thì 'đã có Dứa lo'. Thấy Bean sợ tằm, không dám lại gần chơi cùng mọi người, Dứa động viên: 'Bean chưa quen con này đúng không, cho lên tay nhé. Nhìn này, không sao. Bean sợ nhưng cứ sờ thử đi, nó không cắn đâu... Dứa để tằm lên cổ Bean nhé, nhìn này, nó ngọ nguậy nhưng nó không cắn đâu' . Hóa ra, không phải Bean sợ bị tằm cắn, chỉ là... nhìn con tằm ngoe nguẩy thì Bean sợ thôi!!!

Bố Hưng nhẹ nhàng khích lệ, động viên Bean: 'Nếu con sợ nó cắn thì đã có bố, đừng lo. Con cầm lên, nhẹ nhàng thôi, không sợ, nó không cắn đâu'. Bố Hưng còn chỉ cho Bean là con tằm giống con cuống chiếu màu đỏ mà Bean đã từng thấy. Sau một hồi rón rén, Bean dần dần đưa tay lại gần, mạnh dạn để một chú tằm bò trên tay, thậm chí Bean còn khen 'tằm ngoan quá'!!!





Trong khi ba Neko Lê chắc chắn Cati mới là người sợ tằm thì lúc chơi cùng các chị, Cati cũng hơi sợ nhưng 'không đáng kể'. Mới nhìn thấy tằm, Cati bảo 'tằm ghê thế' nhưng sau một hồi quan sát, làm quen rồi cầm lá dâu cho tằm ăn, Cati chốt lại 'tằm giống như kẹo dẻo'.

Té ra, người sợ tằm không chỉ có 'boy phố chính hiệu' mà còn cả chị Audi nữa. Sau khi Dứa bày cách để chị Audi vượt qua nỗi sợ tằm thì Audi cũng thấy tằm... hiền queo à!!! Thậm chí, Audi còn dặn các em chơi với tằm nhưng không được đánh nó vì 'đánh nó là mình không có áo để mặc đâu'. Đúng chuẩn chị Cả của ba Neko Lê quá mà!!!

Dứa không sợ tằm bởi trong hình dung của Dứa, tằm là 'một con màu đỏ và một con màu vàng, có lỗ mũi, có tay'. Không chỉ khắc chế được nỗi sợ tằm cho cả chị Audi và Bean, Dứa còn muốn tìm hiểu về con tằm nhiều hơn nữa nên hỏi bà 'có mở con tằm ra được không'. Bà chưa kịp hoàn hồn với câu hỏi của cháu thì lại hết hồn vì cháu đòi 'mở kén tằm' để xem bên trong có gì.

Nhìn hệ điều hành lạnh lùng vậy thôi chứ Dứa đúng chuẩn là 'bình rượu mơ' của bố Trung Ruồi đấy nhé!!! Sau màn bị ngã xuống ao với bố Duy Hưng, bố Trung ướt hết người. Tuy miệng Dứa nói 'treo bố lên gốc cây cho nhanh khô' nhưng trong lòng lo cho bố nhiều lắm, nhất là ánh mắt lo lắng khi nhắc nhở bố 'tắm lâu là ốm đấy'.

Cảm giác hạnh phúc vì được con gái gội đầu cho rồi lấy khăn lau khô tóc khiến bố Trung Ruồi muốn 'ngã xuống ao lần nữa'!!! Hạnh phúc gấp 1.000 lần này của bố Trung Ruồi chắc phải những ông bố cùng cảnh mới có thể thấu hiểu và chia sẻ được.

Tự tay nhuộm khăn làm quà tặng bố

Điểm nhấn cảm xúc nhất trong tập 13 là khi các bé được tự tay nhuộm khăn lụa bằng nguyên liệu tự nhiên. Từ những miếng vải trắng tinh, dưới sự hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ của các nghệ nhân, mỗi bé sẽ lựa chọn màu nhuộm theo sở thích của mình: Dứa mê tông vàng và hồng, Audi muốn pha hai màu, còn MinHee thì say sưa với sắc màu 'giống kẹo mút'.

Khi quá trình dệt vải hoàn tất, các bé trao chiếc khăn tự làm tặng cho bố. Neko Lê vừa hết lời khen vừa cảm động ôm con thật chặt. Đó không chỉ là món quà thủ công mà còn là thành quả của một ngày đầy trải nghiệm - say mê khám phá nghề truyền thống, là tình cảm dạt dào của các con dành cho những ông bố triệu view.

Còn với các bé, cũng là lần đầu tiên các em nhận ra rằng, đôi tay mình có thể tạo ra những món quà ý nghĩa hơn bất kỳ thứ đồ chơi mua sẵn nào.