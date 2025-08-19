Theo 163, những ngày qua Triệu Lộ Tư liên tục lên tiếng mỉa mai một ngôi sao nữ nhiều năm qua có hành vi hạ bệ, chơi xấu đâm sau lưng cô. Cả hai là những tiểu hoa đán nổi bật nhất lứa sinh sau năm 1995, luôn được coi là đối thủ cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, việc Triệu Lộ Tư chê bai Ngu Thư Hân trong livestream trở thành sự việc hiếm có trong giới giải trí Hoa ngữ vì hiếm khi có đối thủ nào công khai nói xấu đối phương như vậy.

Triệu Lộ Tư chỉ trích Ngu Thư Hân

Theo 163, sự việc bắt đầu khi Triệu Lộ Tư lỡ miệng nhắc tới một "nghệ sĩ lùi xe trên đường cao tốc" vi phạm luật giao thông. Thực tế, trong giới giải trí Hoa ngữ gần đây chỉ có Ngu Thư Hân vướng ồn ào tương tự vào năm 2024. Chính vì vậy, người hâm mộ của Ngu Thư Hân cho rằng Triệu Lộ Tư đang ám chỉ thần tượng của mình.

Sau đó, bạn của Triệu Lộ Tư còn đăng bài viết chỉ trích "Làm diễn viên không có diễn xuất, làm người không có đạo đức". Một người bạn của nữ diễn viên họ Triệu còn liên tục cãi nhau với người hâm mộ của Ngu Thư Hân. Sau đó Triệu Lộ Tư đã cổ vũ bạn mình rằng: "Đừng sợ hãi những kẻ đó".

Triệu Lộ Tư thường xuyên ám chỉ, công kích Ngu Thư Hân.

"Bớt chọc tôi đi, đừng để tôi lôi hết những chuyện vô lý trước đây ra thì không vui nữa đâu", " Người ta đã chuẩn bị từ lâu rồi, lên sẵn số liệu, dư luận cũng đã được thiết kế và kiểm soát", "Vì sao phải bôi đen để hạ bệ bạn? Đó là bởi vì người ta không thể đường đường chính chính để cạnh tranh công bằng", "Những hành động tiểu nhân này chỉ khiến cho bạn trở nên nhỏ nhen và hẹp hòi", "Vốn là muốn gây ảnh hưởng tới hợp đồng đại diện của tôi phải không? Nhưng mà tôi gia hạn hợp đồng rồi đó! Có tức không?", Triệu Lộ Tư nói.

"Ngành nghề nếu không có giới hạn thì con người vẫn cần có giới hạn. Thành quả hôm nay chỉ là dựa vào bám dính vào lưu lượng của người khác, thì con 'kẻ dựa hơi' ấy mãi mãi sẽ không có tác phẩm tiêu biểu. Tâm trí của diễn viên tốt nhất nên đặt vào tác phẩm", Triệu Lộ Tư còn cho rằng đối thủ chỉ là kẻ dựa hơi, bất tài.

Triệu Lộ Tư bị chê vì thường xuyên nói xấu một nghệ sĩ nữ khác.

Theo 163 , việc Triệu Lộ Tư chỉ mỉa mai nhưng không gọi thẳng tên Ngu Thư Hân bị đánh giá là hành vi gây hỗn loạn trong cộng động người hâm mộ, tạo năng lượng tiêu cực vì khiến fan của hai nghệ sĩ lao vào đấu đá, nói xấu, chửi bới nhau trên không gian mạng.



Vì sao Triệu Lộ Tư hận Ngu Thư Hân?

Theo 163 , hiện tại dòng phim ngôn tình của Trung Quốc thường chọn nữ chính là các tiểu hoa đán thuộc thế hệ sinh sau năm 1995. Lứa tiểu hoa 8X như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi... đã quá tuổi đóng phim thần tượng, dần tìm các kịch bản có chiều sâu. Nhóm diễn viên trẻ như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Vương Sở Nhiên, Điền Hi Vi, Châu Dã là những ngôi sao được các nhà sản xuất phim ngôn tình săn đón nhất. Chính vì vậy, mức độ cạnh tranh của họ cũng gay gắt.

Trong đó, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân có danh tiếng khá ngang bằng. Nhưng Ngu Thư Hân dường như sinh ra để "đối nghịch, chèn ép" con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư.

Năm 2020, khi Triệu Lộ Tư nổi lên với phim chiếu mạng Trần Thiên Thiên trong lời đồn , thì cũng là lúc Ngu Thư Hân trở thành cái tên cực hot nhờ show giải trí tuyển chọn thần tượng Thanh xuân có bạn 2. Cùng với đó, Ngu Thư Hân còn được đề cử giải thưởng Kim Ưng lần thứ 30 tại hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất với tác phẩm Trạm kế tiếp là hạnh phúc . Danh tiếng của cô vượt lên trên Triệu Lộ Tư, thù lao cũng cao hơn, từ đó cả hai trở thành "đối thủ trời chọn" luôn bị so sánh với nhau.

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân nhiều lần đối đầu nhau.

Năm 2022, Triệu Lộ Tư ghi dấu ấn với tác phẩm Tinh hán xán lạn , bộ phim có chất lượng cao, khác hẳn các tác phẩm ngôn tình trước đó của cô, đến nay vẫn là đỉnh cao trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư, giúp cô vươn lên trở thành tiểu hoa đán 95 hàng đầu trong giới giải trí.

Thế nhưng, cũng trong năm 2022, Ngu Thư Hân có tác phẩm Thương Lan Quyết còn hot hơn, độ thảo luận cao hơn, các chỉ số truyền thông, thành tích đều đánh bại Triệu Lộ Tư.

Đến năm 2024, Triệu Lộ Tư trở lại với phim Rèm ngọc châu sa , nhưng bị đánh giá là thất bại về danh tiếng, thành tích. Trong khi đó, Ngu Thư Hân trước đó có loạt phim không mấy thành công, nhưng lại nhờ Vĩnh dạ tinh hà một lần nữa chiến thắng Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân ba lần cạnh tranh, trong đó năm 2024 là đối đầu trực diện thì Triệu Lộ Tư đều thua cả ba. Vì vậy, giữa hai người hình thành mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Có lẽ Triệu Lộ Tư cảm thấy Ngu Thư Hân dựa vào việc so sánh với cô để tạo đề tài thảo luận. Đồng thời, khi Triệu Lộ Tư bị nhận xét hành xử thiếu suy nghĩ, EQ thấp, Ngu Thư Hân lại được khen vì khéo léo giao tiếp trong show hoặc trên MXH. Chính vì vậy, Triệu Lộ Tư cho rằng Ngu Thư Hân đang dẫm đạp lên danh tiếng của cô để thăng tiến.