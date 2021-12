BỐ, MẸ và BÀ, ai là người có ảnh hưởng nhiều nhất đến TRÍ THÔNG MINH của trẻ: Đây là câu trả lời sau 12 năm nghiên cứu từ ĐH Harvard

Trong quá trình nuôi dạy con cái, cha mẹ luôn đảm nhận trách nhiệm cao nhất, tuy nhiên một số gia đình, nhiệm vụ đưa đón con cái có thể được giao cho bà nội, ngoại. Vậy, bố mẹ, ông bà, ai là người có thể tác động giúp đứa trẻ có chỉ số IQ cao hơn khi trưởng thành. Đối với vấn đề này, Đại học Harvard và Đại học Yale của Hoa Kỳ đã tiến hành 12 năm nghiên cứu.

Kết quả khảo sát cuối cùng cho thấy những đứa trẻ được cha nuôi dạy thường có chỉ số thông minh cao hơn. Chỉ số IQ cao thể hiện ở khả năng diễn đạt, tính độc lập và khả năng học hỏi của trẻ. Hơn nữa, ảnh hưởng của người cha đối với con cái rất sâu rộng và lâu dài, do đó, những đứa trẻ được người cha nuôi dưỡng có thể hòa nhập xã hội tốt hơn khi lớn lên.

Tại sao vậy?

Thứ nhất, người già có xu hướng chiều chuộng con cái, nhiều trường hợp không có ý thức kiểm soát tốt, cuối cùng họ vô tình biến những đứa trẻ trở thành "hư hỏng". Và sự "hư hỏng" sẽ dẫn đến khả năng về mọi mặt của trẻ thấp, chẳng hạn như người già quán xuyến mọi việc, giúp trẻ giải quyết các vấn đề khác nhau nên khả năng tư duy và thực hành của trẻ không được rèn luyện, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển chỉ số IQ của trẻ.

Chuyên gia giáo dục cha mẹ và con cái Yin Jianli từng mô tả những biểu hiện khác nhau của cha mẹ và con cái khi họ chơi trò chơi. Mẹ và con cái ở trong trạng thái "bị giam cầm" khi họ chơi, trước tiên họ sẽ đặt ra nhiều quy tắc khác nhau. Nhưng các ông bố thì khác, họ có xu hướng "thả rông" hơn và sẵn sàng đưa con đi khám phá, đổi mới. Vì vậy, những đứa trẻ được cha nuôi dưỡng sẽ được rèn luyện sức khỏe đôi tay một cách hiệu quả.

Ngoài ra, kỹ năng tư duy logic và trí tưởng tượng không gian của các ông bố tốt hơn mẹ, góc nhìn về vấn đề cũng rộng hơn nên có thể hướng dẫn con cái nhìn và tư duy khái quát hơn khi con đưa ra vấn đề, từ đó rèn luyện hiệu quả khả năng tư duy, và sau đó cải thiện chỉ số thông minh của trẻ.

Làm thế nào để bố có thể chăm sóc em bé tốt hơn?

1. Cẩn thận hơn

Nhiều ông bố thường bất cẩn khi đưa con nhỏ đi chơi. Trên thực tế, bản chất trẻ con thường hoạt bát, thiếu ý thức về an toàn nên đôi khi trẻ rất dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Vì vậy, phải cẩn thận hơn khi đưa trẻ đi cùng, chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn xung quanh trẻ, và đảm bảo rằng trẻ có thể di chuyển trong phạm vi an toàn.

Chăm con là phép thử lòng kiên nhẫn của cha mẹ. Khi chăm sóc con cái, các ông bố cũng nên chú ý đến tính kiên nhẫn và nhìn nhận vấn đề nhiều hơn dưới góc độ của trẻ. (Ảnh minh họa)

2. Kiên nhẫn hơn

Chăm con là phép thử lòng kiên nhẫn của cha mẹ, so với người mẹ, người cha sẽ dễ mất kiên nhẫn trong quá trình chăm con, sau đó sẽ bắt đầu nghiêm khắc hơn hoặc phớt lờ con. Về lâu dài, điều này đều không tốt vì đứa trẻ sẽ dễ xa lánh bố mình. Vì vậy, khi chăm sóc con cái, các ông bố cũng nên chú ý đến tính kiên nhẫn và nhìn nhận vấn đề nhiều hơn dưới góc độ của trẻ.

Vai trò của người cha có ý nghĩa to lớn đối với sự lớn lên của trẻ, vì vậy không được vắng mặt trong quá trình trưởng thành của trẻ, dù bận rộn đến đâu cũng phải cố gắng dành thời gian đồng hành để con phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần.