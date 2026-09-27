Tháp tùng sếp đi tiếp khách, tôi phải đưa anh về vì quá say, sáng hôm sau cùng đi làm khiến cả công ty xì xào tôi "mồi chài" sếp.

Tối hôm đó, tôi theo sếp đi tiếp một đối tác rất quan trọng rồi chiêu đãi bữa tối. Vì hợp đồng đang đàm phán ở giai đoạn cuối nên cả buổi sếp rất chiều đối tác, cố gắng làm hài lòng họ. Ban đầu mọi chuyện diễn ra khá bình thường, nhưng càng về khuya, đối tác càng liên tục rót rượu cho sếp.

Tôi nhìn mà sốt ruột nhưng chẳng dám ngăn. Đây là đối tác lớn, cuộc gặp lại có ý nghĩa quan trọng với công ty. Sếp vốn đã uống khá nhiều nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để nói chuyện. Đến lúc tan tiệc, anh gần như không còn vững nữa.

Tôi đành đưa sếp về.

Trên đường đi, tôi mới biết sếp sống một mình. Anh chưa kết hôn, cũng chưa có con dù đã ngoài 40 tuổi. Căn hộ rộng nhưng lạnh lẽo, chẳng có dấu hiệu của một gia đình. Vừa về đến nhà, sếp đã mệt lả, nằm xuống sofa rồi gần như không biết gì nữa.

Tôi gọi mãi không được nên không yên tâm bỏ đi. Tôi sợ anh say đến mức có chuyện gì thì sáng hôm sau công ty chẳng biết tìm ai. Thế là tôi ở lại chăm sóc anh một đêm.

Tôi lấy khăn lau mặt, pha nước, đặt thuốc giải rượu bên cạnh rồi ngồi ở sofa cách đó không xa. Cả đêm tôi gần như không ngủ. Đến gần sáng, thấy sếp đã ổn hơn, tôi mới chợp mắt được một lúc.

Ảnh minh họa

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới hoảng hốt nhìn đồng hồ, đã muộn giờ làm. Sếp cũng vừa thức dậy. Anh xin lỗi vì đã làm phiền tôi cả đêm rồi bảo tôi đi cùng xe để kịp đến công ty. Tôi nghĩ đơn giản rằng giữa chúng tôi hoàn toàn trong sạch, chẳng có gì phải giấu giếm nên đồng ý.

Nhưng vừa bước xuống xe trước cửa công ty, tôi đã cảm nhận được những ánh mắt khác thường. Tôi vẫn mặc bộ quần áo hôm qua. Chỉ vài phút sau, những lời xì xào bắt đầu xuất hiện. Có người nhìn tôi rồi nhìn sang sếp, có người cười đầy ẩn ý. Đến trưa, câu chuyện đã biến thành một phiên bản hoàn toàn khác.

Người ta nói tôi cố tình ở lại nhà sếp qua đêm. Có người còn bảo tôi đang tìm cách mồi chài anh để được thăng chức. Những lời khó nghe hơn thì nói thẳng rằng tôi đang cặp bồ với sếp.

Tôi giải thích mình chỉ đưa sếp về vì anh quá say, rồi ở lại vì không thể bỏ mặc một người đang bất tỉnh trong nhà một mình. Sáng hôm sau hai người đi cùng xe vì đã muộn giờ.

Nhưng càng giải thích, tôi càng thấy vô ích. Vì như thể tôi đang cố tình thanh minh lấp liếm chuyện mờ ám.

Điều khiến tôi buồn nhất không phải những lời đồn đại. Mà là tôi nhận ra ở nơi làm việc, đôi khi người ta chẳng cần biết sự thật là gì, chỉ cần một hình ảnh đủ gây hiểu lầm, họ đã có thể tự viết tiếp cả câu chuyện.

Từ hôm ấy, tôi bắt đầu cẩn thận hơn với mọi việc liên quan đến sếp. Tôi không muốn trở thành cái cớ để người khác gán cho mình một động cơ mà tôi chưa từng có. Chỉ tiếc rằng, danh tiếng một người đôi khi được xây dựng trong nhiều năm, nhưng một lời đồn lại có thể khiến tất cả trở nên méo mó chỉ sau một đêm.