Để kỷ niệm 4 năm ngày cưới, tôi bất chấp lệnh sếp nghỉ cuối tuần, nào ngờ sáng thứ Hai nhận quyết định khiến cả nhà chết lặng

Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày kỷ niệm cưới lại có thể khiến tôi mất việc. Gần cuối tháng rồi mà công ty tôi thiếu KPI khá nhiều. Sếp liên tục nhắc nhở trong nhóm, yêu cầu mọi người phải cố gắng chạy số để kịp chỉ tiêu. Đến chiều thứ Sáu, sếp thông báo cuối tuần tất cả nhân viên phải đi làm, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Ai có việc riêng thì tự sắp xếp, bởi đây là giai đoạn quan trọng của công ty.

Tôi đọc tin nhắn mà trong lòng chùng xuống. Chủ nhật đó vừa khéo lại là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của vợ chồng tôi nên ngay từ đầu tuần, chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ ôn lại thời yêu nhau. Chồng tôi còn đặt bàn ở một nhà hàng nhỏ, mua một món quà mà tôi từng nói thích từ lâu. Ăn trưa xong sẽ đi xem phim, rồi đi dạo phố và ăn tối dưới ánh nến. Tôi cũng háo hức từ mấy ngày trước, bởi cuộc sống vợ chồng đi làm rồi thực sự chẳng còn nhiều thời gian dành riêng cho nhau.

Tôi biết sếp yêu cầu làm cuối tuần, nhưng trong đầu tôi nghĩ đơn giản rằng thiếu KPI thì làm thêm một ngày chủ nhật cũng chẳng đủ, trừ lương thì trừ, tháng sau cố gắng vậy. Trước giờ, tôi vẫn luôn hoàn thành phần việc của mình, tôi không phải kiểu nhân viên thường xuyên nghỉ phép hay trốn việc. Vì thế tôi quyết định không đi làm.

Ảnh minh họa

Sáng hôm đó, tôi tắt chuông điện thoại, cùng chồng ra ngoài, thực hiện đúng kế hoạch. Tôi đã có một ngày thật vui, đến mức gần như quên mất chuyện công việc.

Cho đến sáng thứ Hai. Tôi vừa ngồi vào bàn thì được gọi lên phòng sếp. Sếp nói tôi tự ý nghỉ trong thời điểm công ty yêu cầu tất cả nhân viên đi làm, nên bị phạt 2 triệu đồng, trừ trực tiếp vào lương tháng này. Chưa hết, tôi còn nhận quyết định thôi việc. Tôi phải tiếp tục sắp xếp, bàn giao công việc rồi nghỉ.

Tôi đứng chết lặng. Tôi hỏi liệu có thể xem xét lại không, bởi tôi chỉ nghỉ một ngày và vẫn đảm bảo phần việc của mình. Nhưng sếp nói quy định đã được thông báo, ai cũng phải tuân thủ. Tôi không đi thì công ty xử lý như vậy.

Bước ra khỏi phòng sếp, tôi vừa tức vừa tủi. Hai triệu không phải số tiền quá lớn, nhưng cảm giác bị cho nghỉ việc vì một ngày nghỉ khiến tôi không nuốt nổi.

Tối về, tôi kể cho chồng nghe. Anh ngồi im một lúc rồi bảo nếu công ty đã quyết định thì đành tính bước tiếp theo. Chính câu nói bình thản ấy làm tôi càng bực. Tôi cáu với anh, trách anh vì cái kế hoạch hẹn hò mà tôi đã mất việc. Tôi biết nói như vậy là vô lý, bởi chính tôi là người quyết định nghỉ.

Tôi phải làm gì trong tình huống này đây?