Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc) đã khiến dư luận ở đây xôn xao. Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, sự việc được phát hiện vào lúc 8 giờ tối (giờ địa phương) ngày thứ Năm, 21/5 vừa qua tại thành phố Đài Trung.

Theo đó, người ta đã phát hiện một cặp vợ chồng, cả hai đều 21 tuổi trong tình trạng đã tử vong trong phòng ngủ. May mắn là sau khi bị bỏ lại với thi thể của bố mẹ trong 3 ngày trời thì đứa con 4 tháng tuổi của họ đã được cứu sống. Đứa bé ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để điều trị và theo dõi.

Hãng tin 8world đưa tin rằng bé gái 4 tháng tuổi được tìm thấy còn tỉnh táo dưới gầm giường trong một phòng ngủ khác.

Bé gái 4 tháng tuổi được tìm thấy trong tình trạng tỉnh táo. (Ảnh minh họa)

Được biết, cặp đôi này trước đó đã có một đứa con ở thành phố Đài Bắc mới nhưng đứa bé đã qua đời khi còn nhỏ. Sau đó, họ chuyển đến Đài Trung. Thi thể của họ được phát hiện khi một nhân viên xã hội đến tìm họ để tìm hiểu lý do tại sao họ không đến tiêm phòng cho đứa con thứ hai. Khi không thấy có người ra mở cửa, nhân viên này mới báo cảnh sát.

Sau đó, cảnh sát và lính cứu hỏa đã phá cửa và phát hiện cảnh tượng kinh hoàng với 2 thi thể của cặp vợ chồng ở trên giường. Một túi ni lông được cho là đã được tìm thấy trên đầu người phụ nữ đã chết nhưng không rõ nó có liên quan gì đến cái chết của nạn nhân hay không.

Bé gái, con thứ hai của họ, được phát hiện trong tình trạng tỉnh táo với các chỉ số sinh tồn ổn định. Tin tức của TVBS cho biết bé gái được phát hiện có lượng đường trong máu thấp với những vết thương nhẹ ở đầu và mông, hiện đang được các cơ quan chức năng chăm sóc. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân tử vong chính xác của cặp đôi này.