Mới đây, một vụ tai nạn đã xảy ra tại một trường học ở Malaysia, cướp đi mạng sống của một học sinh 8 tuổi đã khiến cho gia đình nạn nhân vô cùng đau xót. Tuy nhiên, điều đáng nói lại nằm ở cách hành xử của gia đình bé gái đối với tài xế đã vô ý gây ra vụ tai nạn.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ việc thương tâm xảy ra ngay trước cổng chính trường Tiểu học Quốc gia (SK) Seri Maimon ở Parit Sulong, Batu Pahat, Johor, hôm thứ Ba, 5 tháng 5 vừa qua.

Chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn.

Theo đó, khi bé gái đang đi bộ gần cổng chính của trường thì bị đâm bởi một chiếc xe tải van đang rời khỏi cổng chính sau khi hoàn thành việc giao hàng trong khuôn viên trường. Nạn nhân, Nur Aini Umairah Mohd Fareez, 8 tuổi bị thương nặng ở đầu và nội tạng và được tuyên bố tử vong tại hiện trường.

Sau vụ việc, cha của nạn nhân đã kêu gọi công chúng không đổ lỗi cho tài xế, mô tả vụ việc là "không lường trước được”. Theo Sinar Harian, Ahmad Fareez cho biết anh và gia đình đã chấp nhận bi kịch này với tấm lòng rộng mở và không cho rằng tài xế xe van phải chịu trách nhiệm vì đó đều là điều không ai mong muốn. Phản ứng của người cha khiến nhiều người phải ngỡ ngàng và xúc động vì sự khoan dung lớn mà có lẽ ít người làm được.

Anh Ahmad Fareez - cha của nạn nhân đã tha thứ cho tài xế.

"Tôi đã tha thứ cho tài xế rồi. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta không thể trách ai được… ai lại muốn chuyện này xảy ra chứ? Tôi chỉ mong mọi người đừng trút giận người tài xế đó. Nếu chúng tôi, với tư cách là cha mẹ, đã chấp nhận sự việc, thì không cần thiết phải để người khác tiếp tục trách móc anh ta nữa. Xin hãy thông cảm cho anh ta", Ahmad Fareez nói thêm.

Vụ tai nạn là lời cảnh báo cho các phụ huynh cũng như tài xế khi lưu thông tại các trường học.

Nhớ lại những kỷ niệm đẹp, anh Ahmad Fareez miêu tả con gái mình là một cô bé vui vẻ và yêu thích trang điểm, thậm chí còn bắt chước những kiểu trang điểm mà cô bé thấy trên YouTube.

"Lần cuối cùng con bé trang điểm cho tôi là khi chúng tôi đưa con bé đi Melaka tuần trước. Đó sẽ là kỷ niệm cuối cùng của chúng tôi về con bé. Tôi không thể chịu nổi khi nhìn con bé vì vết thương quá nặng", cha cô bé tâm sự.

Trong khi đó, mẹ của Nur Aini nhớ lại bi kịch và cho biết nó xảy ra chỉ vài phút trước khi cô đến đón con gái. Cô nói thêm rằng mình đã luôn dặn con gái phải đợi ở cổng trường sau khi tan học.

"Tôi chỉ đến đón con gái muộn vài phút thì thấy con bé nằm bất tỉnh. Tôi thấy một đám đông và nghe thấy các học sinh nhắc đến tên ‘Aini’. Tôi lập tức hỏi cô giáo trước khi được biết đó là con gái tôi. Toàn thân tôi mềm nhũn, và tôi không dám nhìn con vì tình trạng quá nghiêm trọng. Thông thường, con bé chỉ ra ngoài khi tôi đến. Nhưng hôm đó, tôi không chắc tại sao con bé lại ở ngoài cổng, có lẽ con bé đi mua gì đó", cô nói thêm.

(Theo World Of Buzz)