Bố mẹ có 8 tỷ gửi ngân hàng nhưng giấu kín, con khởi nghiệp thất bại liên tiếp rồi buông xuôi

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền mạnh một câu chuyện khiến nhiều người tranh cãi. Người thì bênh bố mẹ vì “muốn con tự lập”, người lại trách vì “đẩy con vào đường cùng”. Nhưng đọc kỹ, điều đọng lại không phải là đúng sai đơn giản, mà là cảm giác chênh vênh của một người trẻ khi mất đi điểm tựa đúng lúc.

Phía sau những lần vấp ngã không có điểm tựa

Nhân vật chính là Tuấn, 29 tuổi, từng có công việc ổn định. Sau vài năm đi làm, tích góp được một khoản nhỏ, Tuấn quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp, với suy nghĩ rất đơn giản: còn trẻ thì còn cơ hội.

Lần đầu, cậu mở một quán cà phê nhỏ. Thiếu kinh nghiệm, chọn sai địa điểm, chi phí đội lên nhanh chóng. Chỉ sau 6 tháng, quán đóng cửa, số tiền tích góp gần như mất sạch.

Không muốn bỏ cuộc, Tuấn chuyển hướng sang kinh doanh online. Ban đầu có tín hiệu tốt, nhưng vì vốn mỏng, không đủ ngân sách duy trì quảng cáo và mở rộng, việc kinh doanh dần chững lại rồi thất bại vì nhiều đối thủ mạnh hơn.

Có những lúc khó khăn nhất, Tuấn từng nghĩ đến việc hỏi bố mẹ hỗ trợ một khoản để xoay vòng. Nhưng rồi cậu lại thôi. Bởi từ trước đến giờ, bố mẹ luôn nói một câu quen thuộc: “Nhà mình không có điều kiện, muốn làm gì thì tự lo”.

Thế là Tuấn tiếp tục một mình xoay xở.

Cậu làm đủ việc để duy trì cuộc sống: từ chạy giao hàng, nhận việc freelance đến vay mượn bạn bè để trả tiền trọ. Những người xung quanh chỉ thấy một người trẻ loay hoay, không ổn định, nhưng ít ai biết cậu đã cố gắng đến mức nào.

Lần thứ ba, Tuấn dồn hết những gì còn lại để làm lại. Lần này cẩn trọng hơn, tính toán kỹ hơn, nhưng thị trường biến động khiến mọi kế hoạch đổ vỡ. Sau lần đó, Tuấn gần như kiệt sức.

Cậu quay lại làm công việc văn phòng, từ bỏ ý định kinh doanh. Không còn sự hào hứng, không còn niềm tin rằng cố thêm một lần nữa sẽ khác.

Mọi chuyện tưởng như dừng lại ở đó.

Cho đến một ngày, mẹ Tuấn bất ngờ nói ra sự thật: gia đình có khoảng 8 tỷ gửi ngân hàng từ nhiều năm nay. Lý do bà giấu là vì sợ con biết rồi sẽ ỷ lại, không chịu cố gắng. Bà muốn con phải tự trải qua khó khăn để trưởng thành. Giờ thấy con đã đủ chín chắn nên bà muốn đưa cho Tuấn 2 tỷ để khởi nghiệp lại.

Tuấn nghe xong thì im lặng rất lâu rồi nói một câu khiến nhiều người suy nghĩ: nếu con biết sớm hơn, có lẽ con đã không phải đi một vòng quá dài… và cũng không mất hết động lực như bây giờ.

Điều khiến Tuấn dừng lại không hẳn là vì thiếu tiền, mà là vì đã cạn năng lượng sau quá nhiều lần thất bại liên tiếp mà không có điểm tựa.

Khi “muốn con tự lập” trở thành “con dao hai lưỡi”

Câu chuyện của Tuấn không chỉ là một trường hợp cá biệt, mà phản ánh một tâm lý rất phổ biến của nhiều bậc cha mẹ: sợ con ỷ lại nên chọn cách giấu kín mọi nguồn lực. Thực tế, mong muốn con tự lập là hoàn toàn đúng. Nhưng nếu đẩy sự tự lập đó đến mức cực đoan, con cái có thể phải trả giá bằng chính những cơ hội và tinh thần của mình.

Vấn đề không nằm ở việc có giúp hay không, mà là giúp như thế nào và vào thời điểm nào .

Thứ nhất, minh bạch ở mức cần thiết

Cha mẹ không cần công khai toàn bộ tài sản, nhưng việc để con cái hiểu được phần nào nền tảng gia đình sẽ giúp họ có định hướng rõ ràng hơn. Sự minh bạch không khiến con ỷ lại, mà giúp con biết mình có thể đi xa đến đâu và nên tính toán ra sao.

Thứ hai, hỗ trợ có điều kiện, không phải cho không

Thay vì từ chối hoàn toàn, cha mẹ có thể chọn cách đồng hành: cho vay có cam kết, góp vốn có kiểm soát, hoặc hỗ trợ từng phần theo tiến độ. Điều này vừa giúp con có thêm cơ hội, vừa giữ được trách nhiệm và áp lực cần thiết.

Thứ ba, đồng hành về tinh thần, không chỉ tài chính

Nhiều người trẻ không bỏ cuộc vì thiếu tiền, mà vì thiếu niềm tin sau quá nhiều lần thất bại. Một lời động viên, một sự công nhận đúng lúc đôi khi có giá trị không kém bất kỳ khoản hỗ trợ nào.

Thứ tư, hiểu rằng thời điểm là yếu tố quyết định

Có những cơ hội, nếu không nắm được đúng lúc, sẽ không quay lại. Sự hỗ trợ đến quá muộn, dù lớn đến đâu, cũng có thể không còn ý nghĩa nếu người nhận đã không còn muốn bắt đầu lại.

Cuối cùng, điều khiến câu chuyện này khiến nhiều người day dứt không phải là con số 8 tỷ, mà là cảm giác “giá như”. Giá như có sự chia sẻ sớm hơn. Giá như có một điểm tựa đúng lúc. Giá như không để một người trẻ phải đi hết một vòng dài chỉ để đánh mất niềm tin vào chính mình.