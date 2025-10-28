Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan"

Cuộc sống hôn nhân luôn có những "bài toán" tế nhị liên quan đến tài chính, đặc biệt là chuyện báo hiếu hai bên cha mẹ. H.T (Hà Nội) vừa cưới đã rơi vào cảnh khó xử.

Cô tâm sự: "Trước khi cưới, chồng em vẫn đều đặn gửi về 8 triệu mỗi tháng cho bố mẹ lo cho em út ăn học. Sau cưới, mẹ chồng bảo giảm còn 5 triệu gọi là tiền hiếu nghĩa hàng tháng. Thời gian đầu bọn em vẫn duy trì nhưng đến khi có con em không gửi đều được nữa. Em biết ơn bố mẹ chồng, nhưng thú thật hai vợ chồng đi làm công ăn lương, ngoài tiền sinh hoạt, tiền học, tiền sữa cho con thì chẳng dư dả mấy. Vậy mà gửi đều đều 5 triệu, đến lúc con ốm đau hay có việc gấp là chẳng còn đồng nào".

Điều khiến cô suy nghĩ không phải là chuyện tiền, mà là cảm giác thiếu công bằng. Từ lúc cưới tới giờ, bố mẹ chồng chưa từng cho cái gì. Mẹ chồng lên chăm con dâu đẻ một tháng rồi về quê, thỉnh thoảng mới lên thăm. Thế mà tháng nào cũng đòi đủ 5 triệu, bảo thiếu là trách.

Ảnh minh hoạ

Cảm thấy bí bách, H.T từng nghĩ đến việc họp gia đình nhưng sợ mất hòa khí. Cuối cùng, cô chọn cách "mềm mà vẫn rắn":

Trước hết, cô ngồi nói chuyện riêng với chồng, bình tĩnh trình bày rõ bảng chi tiêu hàng tháng từng khoản cụ thể, từ tiền ăn, tiền học con đến tiền thuốc men. Cô không cãi, không than nghèo, chỉ nhẹ nhàng đề nghị chồng cầm kinh tế trong một tháng để anh tự trải nghiệm áp lực.

"Khi anh ấy phải trả từng hóa đơn, cân đong đo đếm từng thứ, anh mới hiểu 5 triệu ấy với nhà mình lớn đến thế nào", cô chia sẻ.

Sau đó, khi chồng đã hiểu, hai vợ chồng cùng về nói chuyện với bố mẹ. H.T mở lời khéo léo:

"Con và anh ấy vẫn rất muốn báo hiếu cha mẹ, nhưng hiện giờ con nhỏ, chi tiêu nhiều. Con xin phép chia khoản đó làm đôi: 2,5 triệu tiền mặt và phần còn lại con sẽ biếu bằng hiện vật lúc thì mua thuốc bổ, lúc thì gửi đồ quê lên, tùy từng tháng".

Lời nói nhẹ nhàng, chân thành ấy khiến mẹ chồng nguôi ngoai. Bà không còn đòi "đủ 5 triệu", mà thỉnh thoảng còn hỏi ngược lại xem hai vợ chồng có cần hỗ trợ gì không.

Câu chuyện của H.T không hiếm. Cách xử lý của cô vừa giữ được lòng hiếu thuận, vừa khiến chồng hiểu chuyện, lại vẫn giữ được hòa khí gia đình. Đôi khi, để thay đổi được 1 thói quen của cả 1 gia đình cần thời gian không hề ngắn, đòi hỏi chúng ta phải kiên trì và khôn khéo.

Trong hôn nhân, điều khó nhất không phải là kiếm tiền, mà là biết dùng trí tuệ và cảm xúc để giữ vững cán cân giữa hai bên nội – ngoại.