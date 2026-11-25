Không phô trương với những chi tiết trang trí cầu kỳ thường thấy trong đám cưới hào môn, lễ đính hôn của Như Thảo và Minh Thiên tại Bạc Liêu gây ấn tượng bởi không gian ngập tràn hoa tươi, mang sắc trắng - hồng ngọt ngào cùng vẻ đẹp thanh tao, sang trọng.

Bên cạnh sự bề thế của cơ ngơi nhà gái, cách trang hoàng không gian ngày trọng đại cũng là một trong những yếu tố được dân tình đặc biệt chú ý. Mới đây, lễ đính hôn của Như Thảo - ái nữ tiệm vàng ở Bạc Liêu, và chú rể Minh Thiên gây ấn tượng với phong cách trang trí mang đậm dấu ấn riêng.

Không lựa chọn cổng cưới Long - Phụng hoành tráng, thường xuất hiện trong những hôn lễ của các gia đình hào môn miền Tây, cặp đôi lại hướng đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng không kém phần sang trọng.

Từ khu vực cổng cưới đến không gian làm lễ gia tiên, mọi chi tiết đều được chăm chút theo một concept xuyên suốt, lấy sắc trắng và hồng làm tông màu chủ đạo.

Điểm nhấn đặc biệt ngay từ bên ngoài dinh thự nhà gái chính là chiếc cổng cưới được thiết kế mô phỏng hình ảnh hai đóa hoa Calla Lily (hoa rum) khổng lồ. Những đường cong mềm mại của cánh hoa tạo nên tổng thể vừa độc đáo, vừa mang tính nghệ thuật, khiến không gian mặt tiền dinh thự càng thêm nổi bật.

Vốn sở hữu vẻ đẹp thanh khiết, kiêu sa, Calla Lily còn là loài hoa mang ý nghĩa về tình yêu và hạnh phúc lứa đôi. Việc lựa chọn hình ảnh loài hoa này làm điểm nhấn cho ngày đính hôn cũng góp phần thể hiện gu thẩm mỹ đầy tinh tế của cô dâu, chú rể.

Không cần đến những mô hình Long - Phụng đồ sộ hay các chi tiết trang trí rực rỡ, cổng cưới của Như Thảo và Minh Thiên vẫn tạo được sức hút riêng. Sự kết hợp hài hòa giữa sắc trắng thanh lịch, sắc hồng ngọt ngào cùng kiến trúc bề thế của dinh thự nhà gái mang đến cảm giác sang trọng mà không hề phô trương.

Tiến vào bên trong dinh thự, không gian tổ chức lễ gia tiên tiếp tục được bài trí đồng điệu với concept cổng cưới bên ngoài. Hình ảnh những cánh hoa Calla Lily mềm mại được tái hiện, tạo nên sự kết nối liền mạch trong toàn bộ không gian ngày vui.

Thay vì sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ, khu vực làm lễ gia tiên được chăm chút theo hướng thanh lịch, trang nhã.

Từ hình dáng cổng cưới, cách lựa chọn hoa tươi đến bố cục bàn tiệc, tất cả đều có sự đồng điệu về màu sắc và ngôn ngữ thiết kế. Tổng thể không gian tựa như một khu vườn hoa lãng mạn, nơi nét đẹp truyền thống được kết hợp khéo léo cùng phong cách trang trí hiện đại.

Không chạy theo sự xa hoa thường thấy trong những đám cưới hào môn, lễ đính hôn của Như Thảo và Minh Thiên cho thấy sự sang trọng đôi khi đến từ chính cách tiết chế và chăm chút từng chi tiết nhỏ.

Mỗi góc không gian đều mang đậm dấu ấn thẩm mỹ riêng của cặp đôi, vừa nhẹ nhàng, thanh tao, vừa đủ ấn tượng để tạo nên một ngày trọng đại đáng nhớ.

Chỉ mới là lễ đính hôn mà ái nữ tiệm vàng Bạc Liêu đã cho thấy sự đầu tư chỉn chu cùng gu thẩm mỹ tinh tế đến vậy, dân tình càng có thêm lý do để mong chờ diện mạo của lễ cưới chính thức sắp tới của Như Thảo và Minh Thiên.

(Nguồn: @thiendecorwedding, @whiteweddingvn)

