Trong hôn nhân, chuyện ai giữ tiền, ai quản lý chi tiêu đôi khi trở thành chủ đề nhạy cảm. Có người cho rằng vợ nên nắm tay hòm chìa khóa để gia đình có kế hoạch lâu dài, người khác lại thích mỗi người giữ một khoản riêng để tránh cảm giác phải xin tiền bạn đời. Thế nhưng, có những gia đình lại tìm ra cách vận hành khá đặc biệt: vợ giữ toàn bộ tiền, còn chồng được trả lương để chăm con và có tiền tiêu vặt mỗi tháng.

Một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây khiến nhiều chị em vừa bật cười vừa thích thú. Người vợ cho biết chồng có thu nhập khoảng 90 triệu đồng mỗi tháng, nhưng toàn bộ tiền kinh doanh đều do chị quản lý. Chị thường xuyên nhắc chồng câu nói: "Đàn ông tốt là phải đưa hết tiền cho vợ", lâu dần biến nó thành một nguyên tắc trong gia đình.

Điều thú vị hơn nằm ở cách chị phân bổ tiền tiêu riêng cho chồng. Thay vì đưa tiền trực tiếp, chị quyết định thuê chồng chăm con với mức lương 250.000 đồng mỗi tuần. Theo lời kể, ban đầu chồng làm việc nhà và chăm con không công, nhưng từ khi được vợ trả lương, anh lại vui vẻ hơn hẳn.

Ảnh minh họa

Mỗi tháng, người chồng có khoảng 1 triệu đồng tiền tiêu vặt. Sợ chồng có tiền lại sinh hư, người vợ còn thường xuyên "nịnh" anh đưa mình đi cà phê, hẹn hò. Những buổi đi chơi ấy, chồng lại vui vẻ thanh toán. Chị cũng không quên chụp ảnh, đăng bài khen chồng để anh cảm thấy được trân trọng. Người vợ nói thêm rằng toàn bộ chi phí sinh hoạt gia đình đều do mình chi trả, còn khoản tiền chồng nhận được chỉ để tiêu riêng.

Cách kể chuyện hài hước cùng những chi tiết có phần "lầy lội" khiến nhiều người thích thú. Không ít chị em xem đây là một màn quản lý tài chính khéo léo, vừa giữ được ngân sách gia đình vừa khiến chồng cảm thấy mình có thu nhập và được ghi nhận.

Khi chuyện tiền bạc trong hôn nhân trở thành một cuộc chơi vui vẻ

Nếu nhìn ở góc độ tích cực, điều đáng chú ý trong câu chuyện không hẳn là người vợ giữ bao nhiêu tiền hay người chồng được tiêu bao nhiêu, mà là cách hai người dường như đã tìm được một thỏa thuận khiến cả hai cùng thoải mái. Người vợ chủ động quản lý tài chính, người chồng có khoản tiền riêng, còn những buổi hẹn hò vẫn được duy trì như một cách làm mới đời sống tình cảm.

Trong nhiều gia đình, việc một người quản lý phần lớn thu nhập không phải điều bất thường. Nếu người đó có khả năng lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và cân đối các khoản cần thiết, việc tập trung tài chính có thể giúp gia đình tránh tình trạng mạnh ai nấy tiêu. Tuy nhiên, điều kiện quan trọng là cả hai phải tự nguyện, minh bạch và cùng biết rõ tình hình tài chính chung.

Chi tiết trả lương cho chồng chăm con cũng có thể được nhìn nhận như một cách đùa vui để ghi nhận công sức của bạn đời. Công việc chăm sóc con cái vốn tiêu tốn thời gian và sức lực, nhưng trong nhiều gia đình lại thường bị xem là trách nhiệm mặc định, đặc biệt khi người đảm nhận là phụ nữ. Việc người vợ gọi đó là "lương" có thể tạo cảm giác vui vẻ, nhưng về bản chất, chăm con vẫn là trách nhiệm chung của cả cha và mẹ, không phải công việc mà một người phải làm thuê cho người còn lại.

Giữ tiền không đồng nghĩa với nắm quyền quyết định mọi thứ

Ảnh minh họa

Dẫu vậy, không nên nhìn câu chuyện này như một công thức chung để áp dụng cho mọi cuộc hôn nhân. Một triệu đồng tiền tiêu vặt mỗi tháng có thể là khoản vui vẻ với người chồng trong câu chuyện, nhưng với một người khác, con số ấy có thể khiến họ cảm thấy bị phụ thuộc và thiếu quyền tự chủ.

Ranh giới giữa quản lý tài chính gia đình và kiểm soát tài chính nằm ở sự đồng thuận. Nếu hai người thống nhất rằng một người giữ tiền, người còn lại nhận khoản chi tiêu riêng phù hợp, đồng thời cả hai đều có quyền tiếp cận thông tin về thu nhập, tiết kiệm và tài sản chung, đó có thể là một cách tổ chức hợp lý. Ngược lại, nếu một người phải xin từng khoản tiền, không được biết gia đình có bao nhiêu tài sản, không có quyền quyết định những nhu cầu cá nhân hoặc không thể sử dụng tiền khi cần thiết, thì câu chuyện đã không còn đơn giản là "vợ giữ tiền".

Hôn nhân cũng không nên biến thành một cuộc mặc cả, nơi người chăm con được trả công, người kiếm tiền có quyền ra lệnh hoặc người giữ tiền mặc nhiên nắm quyền cao hơn. Công sức kiếm tiền và công sức chăm sóc gia đình đều có giá trị, nhưng cả hai cần được nhìn nhận như những phần đóng góp bình đẳng.

Sau cùng, mỗi gia đình có một cách vận hành riêng. Có nhà vợ giữ tiền, có nhà chồng quản lý, cũng có nhà chia thu nhập thành các khoản chung và riêng. Không có mô hình nào đúng với tất cả mọi người. Điều đáng giữ không phải là quyền kiểm soát ví tiền của bạn đời, mà là sự tin tưởng để cả hai có thể cùng bàn bạc, cùng quyết định và không ai cảm thấy mình phải xin phép mới được sống cuộc đời của chính mình.