Bố mẹ chồng bất ngờ nghỉ hưu, tuyên bố về ở chung trước Tết khiến con dâu lo mất ăn mất ngủ

Vợ chồng Loan sống ở thị trấn đã gần 7 năm. Căn nhà 2 tầng kiểu cũ được mua lại từ người quen, không rộng nhưng đủ cho 2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ. Loan bán hàng tạp hóa kết hợp đồ ăn vặt trước nhà, thu nhập không cố định, tháng khá thì được hơn 10 triệu, tháng ế ẩm chỉ đủ xoay vòng vốn. Chồng Loan làm bên điện lực, lương đều đặn khoảng 12 triệu mỗi tháng. Trước giờ, tổng thu nhập ấy vừa đủ để chi tiêu, nuôi con đi học, dành dụm được chút ít phòng khi đau ốm.

Bố mẹ chồng Loan trước đây cũng làm trong cơ quan nhà nước, ở một đơn vị khác tỉnh. Khi còn đi làm, ông bà ở tập thể, chi tiêu đơn giản, quen tự lo cho mình. Mỗi khi Tết đến, vợ chồng Loan sẽ đưa các con tới thăm ông bà 1-2 ngày rồi về. Nhưng vừa rồi, mẹ chồng gọi điện cho Loan thông báo ông bà đã có quyết định về hưu, ngay trong tháng Chạp này nên kịp chuyển về ở với vợ chồng Loan trước Tết. Việc này khiến Loan trở tay không kịp.

Từ ngày nhận tin, Loan bắt đầu ghi chép lại chi tiêu hằng tháng của gia đình. Tiền điện nước trước đây khoảng 1,2 triệu, có thêm 2 người chắc chắn tăng. Tiền ăn cho 4 người hiện khoảng 6–7 triệu, nếu thành 6 người thì ít nhất cũng phải 10 triệu, chưa kể bố mẹ chồng đã lớn tuổi, ăn uống cần đủ chất, không thể qua loa như bữa cơm vội của vợ chồng trẻ. Tiền học của 2 con, tiền xăng xe, tiền sinh hoạt lặt vặt… cộng lại, Loan nhận ra khoản dư trước đây sẽ gần như không còn.

Đó là chưa kể tháng Tết đang đến gần. Tết năm ngoái, khi chỉ có gia đình nhỏ, Loan đã chi gần 30 triệu cho mua sắm, biếu xén, đi lại. Năm nay, bố mẹ chồng về sống cùng, chuyện sắm sửa Tết chắc chắn phải chu toàn hơn: mâm cỗ đủ đầy, thuốc men cho người già, kẹo bánh để họ hàng tới chơi thăm hỏi ông bà, rồi những khoản phát sinh không báo trước. Nghĩ đến đó, Loan không tránh khỏi cảm giác lo lắng, dù ngoài mặt vẫn cố giữ thái độ bình thản.

Câu chuyện nhà Loan không phải là cá biệt. Nhiều gia đình trẻ vốn đang yên ổn thì khi bố mẹ nghỉ hưu về ở cùng, đều phải đối mặt với bài toán chi tiêu tương tự. Theo lời khuyên của một số chuyên gia tài chính gia đình, việc đầu tiên là minh bạch thu – chi. Gia đình nên ngồi lại, thống nhất tổng thu nhập hằng tháng gồm lương, thu nhập bán hàng và lương hưu của bố mẹ, sau đó phân bổ rõ ràng cho từng nhóm chi tiêu: ăn uống, điện nước, học hành, y tế, tiết kiệm và chi tiêu Tết.

Với trường hợp của Loan, việc gộp một phần lương hưu của bố mẹ chồng vào quỹ sinh hoạt chung là điều nên làm, vừa giảm áp lực cho vợ chồng trẻ, vừa tạo cảm giác cùng nhau chia sẻ. Bên cạnh đó, Loan có thể điều chỉnh cách bán hàng, tập trung vào những mặt hàng quay vòng nhanh, hạn chế nhập nhiều đồ tồn vốn dịp cận Tết. Những khoản chi lớn như mua sắm đồ đạc mới, nếu chưa thực sự cần thiết, có thể lùi sang sau Tết.

Riêng chi tiêu Tết, Loan nên lập một khoản ngân sách riêng từ sớm để cân đối chi tiêu. Việc thống nhất với bố mẹ chồng về mức độ sắm sửa, tránh tâm lý “Tết là phải thật to”, cũng giúp gia đình nhẹ gánh hơn về tài chính.