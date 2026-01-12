Nàng Hậu được khen EQ “cao ngất ngưởng”, khéo hết phần thiên hạ khi nói về bố mẹ chồng

Mới đây, hình ảnh Á hậu Quỳnh Châu cùng chồng và gia đình chồng quây quần trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của bố mẹ chồng đã thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Không phô trương, không sáo rỗng, dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng giàu chiều sâu của cô nhanh chóng nhận về nhiều lời khen vì sự tinh tế và chừng mực trong cách nói về gia đình bên chồng.

" Hôm nay kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ba má chồng Châu. Châu cảm thấy mình rất may mắn vì có ba mẹ và ba má đều đồng hành cùng nhau nhiều năm tháng.

Nàng Hậu được khen khéo léo

'Ngày xưa, một chiếc tivi hư còn sửa đi sửa lại để dùng tiếp. Vì vậy mà khi một mối quan hệ gặp khó khăn, người ta chọn ở lại, tìm cách sửa chữa và đi cùng nhau thật lâu'.

Đó chính là điểm tựa rất lớn để con cái như chúng mình nhìn vào đó và cố gắng bên nhau mọi gian khó".

Không một chữ "khoe", không một câu "làm dâu khéo" nhưng đủ để thấy một nàng dâu biết trân trọng giá trị gia đình và hiểu rõ vai trò của mình trong một đại gia đình nhiều thế hệ.

Mối quan hệ của Quỳnh Châu với bố mẹ chồng

Chỉ một tháng sau đám cưới, Quỳnh Châu chuyển về sống cùng gia đình chồng tại căn penthouse ở TP HCM. Không lâu sau đó, cô công bố tin vui mang thai con đầu lòng với doanh nhân Phát Nguyễn. Trong cuộc trò chuyện với báo chí, Á hậu thẳng thắn chia sẻ về cuộc sống tân hôn và quãng thời gian làm dâu – một trải nghiệm hoàn toàn khác so với những định kiến thường thấy.

Quỳnh Châu cho biết, điều khiến cô cảm thấy may mắn nhất là sự cởi mở và thấu hiểu từ gia đình chồng. Những tin nhắn giản dị của mẹ chồng, sự quan tâm từ anh chị trong nhà, hay những chi tiết nhỏ như để phần món ăn, làm bánh sẵn cho cô… đều được Quỳnh Châu kể lại bằng sự biết ơn, không phô trương.

Đặc biệt, khi nói về chuyện bếp núc – đề tài thường gây áp lực cho nhiều nàng dâu, cô chia sẻ rất thẳng thắn: "Má rất dễ tính, biết tôi không giỏi nội trợ nên thông cảm khi tôi nấu chưa ngon… cái gì mình không giỏi thì chẳng cần ép" . Thay vì né tránh hay viện cớ, Quỳnh Châu chọn cách học hỏi, cố gắng ở những khâu mình làm tốt như chọn nguyên liệu, phụ giúp trong khả năng.

Ở đây, không có hình ảnh một nàng dâu "hoàn hảo", chỉ có một người phụ nữ hiểu rõ giới hạn của mình và cư xử chân thành trong các mối quan hệ gia đình.

EQ cao của một nàng dâu thể hiện ở đâu?

EQ cao trong gia đình chồng không nằm ở việc nói những lời hoa mỹ, càng không phải lúc nào cũng tỏ ra hy sinh. EQ cao, như cách Quỳnh Châu thể hiện, nằm ở việc đặt mình đúng vị trí, biết quan sát, lắng nghe và trân trọng những giá trị đang có.

Cô hiểu rằng mình sống trong một gia đình lớn nên chủ động sắp xếp thời gian cho các mối quan hệ. Cô cũng không tuyệt đối hóa đời sống riêng tư của vợ chồng, sẵn sàng "cắt bớt một nửa thời gian riêng" để dành cho gia đình, không phải vì nghĩa vụ, mà vì thấy đó là điều "rất giá trị".

EQ cao còn thể hiện ở cách Quỳnh Châu nói về chồng. Không tôn vinh quá mức, không biến chồng thành "soái ca hoàn hảo", cô mô tả anh là người có trách nhiệm, hiền, hài hước, biết lắng nghe. Khi được hỏi về việc ai là "nóc nhà", cô trả lời thẳng: "Tôi chưa bao giờ chọn hướng lấn lướt chồng… mối quan hệ không thể bền chặt nếu một bên quá chèn ép phía còn lại".

Cách dùng từ chừng mực, thái độ tỉnh táo và sự thấu hiểu tâm lý gia đình cho thấy Quỳnh Châu không chỉ đang sống hạnh phúc, mà còn ý thức rất rõ về cách giữ gìn hạnh phúc đó.

Giữa thời điểm mạng xã hội tràn ngập những câu chuyện mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, cách Á hậu Quỳnh Châu nói về gia đình chồng mang lại một góc nhìn khác: bình tĩnh, trưởng thành và nhiều trải nghiệm. EQ cao không phải để được khen, mà để các mối quan hệ trong gia đình được vận hành nhẹ nhàng hơn.

Có lẽ, chính sự biết ơn, đúng mực và không cực đoan ấy đã giúp Quỳnh Châu nhận được sự yêu thương tự nhiên từ gia đình chồng – thứ không thể gượng ép nhưng luôn có thể vun bồi bằng cách cư xử khéo léo và chân thành.