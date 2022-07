Bộ GD&ĐT cung cấp số điện thoại, email giải đáp mọi thắc mắc về tuyển sinh đại học

Thí sinh có thể trao đổi, đặt câu hỏi thắc mắc về số điện thoại trực hỗ trợ (024.32181385; 024.32181386; 024.32293009) hoặc email hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (hotroxettuyencdspvadh@moet.gov.vn).

Theo quy định, đến 17h ngày 20/8, thí sinh có thể đồng thời đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển không giới hạn số lần trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm giải đáp vướng mắc về công tác tuyển sinh của nhà trường theo quy định hiện hành. Đây là nghĩa vụ và quyền lợi của các trường, giúp thí sinh vào học tại trường và ngành đào tạo phù hợp. Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng có thể hỗ trợ thí sinh để có được thông tin đầy đủ, đồng thời phối hợp với các trường để giải quyết vướng mắc của thí sinh.

Bà Nguyễn Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cũng lưu ý: "Các em cần nghiên cứu, nắm vững Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 và các văn bản hiện hành như: Quyết định 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022; Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 về hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non…

Cùng với đó là các tài liệu hướng dẫn đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Việc này sẽ giúp thí sinh biết và hiểu về quyền lợi của mình, nhất là trong việc đảm bảo cơ hội ứng tuyển, đăng ký nguyện vọng xét tuyển".

Bà Nguyễn Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Ngoài ra, bà Thủy nhấn mạnh, Quy chế tuyển sinh năm nay ghi rất rõ về nguyên tắc công bằng với thí sinh. Theo đó, mỗi em được cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, tin cậy, nhất quán và kịp thời để có quyết định phù hợp và chuẩn bị tốt nhất cho việc tham gia tuyển sinh. Không thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù); hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém.

Bên cạnh đó, thí sinh phải được đánh giá khách quan, công bằng và tin cậy về khả năng học tập và triển vọng thành công, đáp ứng yêu cầu của chương trình và ngành đào tạo. Về cơ hội trúng tuyển, học sinh được tạo cơ hội trúng tuyển cao nhất và quyền xác định nguyện vọng ưu tiên trong số những chương trình, ngành đào tạo đủ điều kiện trúng tuyển. Cơ sở đào tạo phải thực hiện các cam kết đối với thí sinh; tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dự tuyển trong những trường hợp rủi ro.