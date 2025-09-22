3 ngày được "bố dượng" chăm sóc, tự nhiên tôi không còn ác cảm nữa

Tôi năm nay 24 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra chỉ lo nghĩ đến công việc, bạn bè, hay chuyện yêu đương. Vậy mà trong đầu tôi lúc nào cũng vướng bận một điều ngượng ngạo: sống chung với bố dượng chỉ hơn mình 10 tuổi.

Mẹ tôi lấy chồng hai cách đây 2 năm, khi bà đã 44 tuổi. Bố tôi mất đã lâu, mẹ ở vậy nuôi tôi. Tôi thương bà nhiều cũng muốn bà có một bờ vai để dựa. Nhưng ngày bà dắt một người đàn ông trẻ, da căng bóng, ăn mặc bảnh bao về giới thiệu là bạn trai, tôi như bị giội một gáo nước lạnh. Anh ta chỉ hơn tôi 10 tuổi, nghĩa là thay vì gọi là "anh", tôi phải gọi bằng "bố dượng". Cái cách xưng hô ấy trượt ra khỏi miệng tôi nghe lạc lõng và nực cười.

Sống chung dưới một mái nhà càng thêm chướng tai gai mắt. Anh ta thất nghiệp, nói đang "khởi nghiệp online", ngày ngồi dán mắt vào điện thoại, đêm thì thức khuya chơi game. Trong khi đó, mẹ tôi vẫn nai lưng đi làm, sáng ra chợ buôn bán, mẹ tôi có vài cửa hàng lớn nên ngày nào cũng tất bật đi kiểm kê hàng hóa, tối về lo cơm nước. Nhiều lần nhìn cảnh ấy, máu nóng dồn lên, tôi gắt: "Anh định ăn bám mẹ tôi đến bao giờ?". Mỗi lần như vậy, mẹ lại quắc mắt nhìn tôi, còn anh ta thì lẳng lặng bỏ vào phòng, khóa cửa.

Có lần căng thẳng đến mức tôi và anh ta cãi vã to. Tôi vừa đi làm về thấy anh ta ngồi vắt chân xem tivi, bát đũa vẫn ngổn ngang trong bếp. Tôi châm chọc: "Ở nhà cả ngày mà cũng không rửa nổi cái bát, đúng là giỏi thật". Anh ta cười nhạt, đáp lại: "Đó là việc của mẹ em, không phải việc của tôi". Tôi sôi máu, đêm đó, tôi bỏ cơm, nằm trằn trọc nghĩ sao mẹ lại chọn người như thế.

Một lần, tôi ốm nặng, phải nghỉ làm, ở nhà nằm ngủ li bì. Mẹ tôi bận buôn bán, anh ta lẳng lặng đi nấu cơm và bổ hoa quả mang vào cho tôi. Tôi hậm hực không chịu ăn, anh ta cũng chỉ đặt đó rồi đi ra. Ngày 3 bữa đều như vậy, bữa nào tôi ăn thì ăn, không ăn thì bỏ lại. Anh ta cứ nấu cơm mang vào rồi 2 tiếng sau dọn mang ra, đều đặn như được lập trình sẵn. Mẹ tôi thì chỉ vào xem tôi thế nào rồi lại đi làm hoặc đi ngủ sớm.

Ngày thứ 3 tôi mới khỏi ốm, ra bên ngoài phòng. Có lẽ vì được anh ta chăm lo 3 ngày nên tôi cũng không còn ác cảm nhiều. Nhất là khi nghe tin anh ta đang tích cực tìm việc, chắc "khởi nghiệp online" thất bại.

Tôi chỉ mong anh ta đối xử tốt với mẹ tôi, thôi thì đó là lựa chọn của mẹ, tôi cũng đành học cách tiếp nhận và chung sống hòa bình. Chỉ mong anh ta sẽ không vì tiền của mẹ tôi hoặc bỏ rơi mẹ tôi khi bà già thêm vài tuổi.