Bố đơn thân tái hôn nhưng sang tên hết nhà cửa, tài sản cho con riêng 12 tuổi: Đàn ông có thể tỉnh táo đến đáng sợ thế sao?

Bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, người ta thường mang theo không chỉ những vết thương lòng mà còn cả những bài học xương máu về sự phòng thủ. Mới đây, một bài tâm sự ẩn danh trên mạng xã hội đã dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt về ranh giới giữa sự "tỉnh táo bảo vệ tài sản" và "sự tàn nhẫn trong niềm tin" của những người từng đổ vỡ.

Từ bản kê khai tài sản trước hôn nhân đến cái kết bi kịch

Câu chuyện được chia sẻ từ góc nhìn của một người đàn ông – một ông bố đơn thân có kinh tế vững vàng tại Hà Nội. Anh và một bà mẹ đơn thân (làm nhà nước, ở nhà thuê) đã có 3 năm gắn bó. Tưởng chừng mối quan hệ đã đủ độ chín, đặc biệt là khi người phụ nữ mang thai, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

Thế nhưng, bước ngoặt xảy ra ngay trước thềm đăng ký kết hôn. Người đàn ông chia sẻ quyết định của mình:

"Trước khi đi đăng ký kết hôn, tôi đã sang tên hết nhà cửa, sổ tiết kiệm, quyền thừa hưởng bảo hiểm cho con gái tôi dù cháu mới 12 tuổi... Tôi chỉ giữ lại 800 triệu và một xe ô tô trị giá 1,2 tỷ để làm vốn khi cưới vợ 2".

Và hệ quả của sự "tỉnh táo" có sự chứng nhận của luật sư và chính quyền ấy, là một phản ứng cực đoan đến đau lòng từ phía người phụ nữ:

"Thế là cô ấy... tự ý đi phá thai. Chúng tôi cũng chấm dứt luôn việc đăng ký kết hôn và qua lại với nhau".

Sự tỉnh táo của người đàn ông: Thực tế hay thực dụng?

Khách quan mà nói, hành động của người đàn ông không sai về mặt pháp lý, và ở một góc độ nào đó, nó phản ánh một sự tỉnh táo cực độ thường thấy ở phái mạnh khi đi bước nữa.

Họ đã từng đi qua đổ vỡ, họ hiểu rõ sự phức tạp của việc phân chia tài sản nếu hôn nhân rạn nứt. Việc sang tên tài sản cho con gái riêng không hẳn là vì anh kiệt sỉ, mà đó là bản năng bảo vệ giọt máu của mình, bảo vệ khối tài sản anh tích cóp trước khi cô gái kia xuất hiện. Hơn nữa, anh không để vợ mới tay trắng. Việc anh chừa lại 800 triệu tiền mặt và chiếc xe 1,2 tỷ làm vốn khởi đầu cho gia đình mới chứng tỏ anh có tính toán đường dài, chứ không hề ích kỷ đến mức vắt kiệt quyền lợi của đối phương.

Đàn ông khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai thường tách bạch rất rõ ràng giữa tình cảm và kinh tế. Họ yêu nhưng họ cũng chừa cho mình một đường lui an toàn nhất.

Sự phản kháng của người phụ nữ: Nỗi hoảng sợ khi niềm tin bị bóc trần

Nếu người đàn ông đúng về mặt lý trí, thì tại sao người phụ nữ lại chọn cách tàn nhẫn nhất là tước đi sinh mạng đứa con chung để chấm dứt tất cả?

Nhiều người sẽ chỉ trích cô gái là kẻ tham tiền, thấy không "sơ múi" được tài sản lớn nên lật lọng. Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào tâm lý của một người phụ nữ đang mang thai, bước vào nhà chồng với vị thế chênh lệch (ở nhà thuê, thu nhập thấp hơn), hành động sang tên tài sản đột ngột của người đàn ông chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự trọng của cô.

Vấn đề không nằm ở việc cô không được đứng tên tài sản, mà nằm ở thời điểm và thông điệp ngầm của hành động đó. Đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, khi cô mang trong mình đứa con chung, người đàn ông lại âm thầm xây một bức tường phòng thủ kiên cố bằng luật sư và con dấu. Cảm giác bị đề phòng, bị xem như một kẻ trực chờ cướp đoạt tài sản của con gái riêng đã đánh sập chút niềm tin ít ỏi của cô. Cô nhận ra rằng, trong cuộc hôn nhân này, cô và đứa con sắp sinh mãi mãi bị xếp ở "vòng ngoài" của sự tin tưởng. Việc cô bỏ cái thai, dù tàn nhẫn và đáng trách, lại là tiếng thét của sự tuyệt vọng khi nhận ra mình chỉ là một đối tác trong một bản hợp đồng đầy sự đề phòng.

Tạm kết

"Rổ rá cạp lại" cần sự minh bạch về tài chính, điều đó không ai phủ nhận. Sự tỉnh táo của người đàn ông trong câu chuyện là điều cần thiết để tránh những bi kịch tranh chấp sau này.

Tuy nhiên, hôn nhân không chỉ là sự lắp ghép của những bản hợp đồng dân sự mà nó được xây dựng bằng niềm tin. Đôi khi, lý trí quá mức lại trở thành lưỡi dao vô hình cắt đứt mọi ân tình. Người đàn ông đã bảo vệ thành công khối tài sản của mình một cách hoàn hảo, nhưng cái giá phải trả là sự ra đi của một sinh linh và một tổ ấm lẽ ra đã thành hình.

Sự việc này là một bài học sâu sắc: Minh bạch tài chính trước hôn nhân là đúng, nhưng cách thức và thái độ truyền đạt mới là thứ quyết định người ta sẽ nắm tay nhau bước tiếp, hay buông tay nhau trong sự tổn thương tột cùng.