Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới rất tinh vi, người dân cần biết một thông tin quan trọng

Theo Bộ Công an, tời gian qua, lực lượng Công an cả nước đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh quyết liệt với tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên hiện nay, một số đối tượng đã thiết lập nhiều trang web, trang thông tin, trang mạng xã hội giả mạo các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số trang giả mạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an như: "Cục An ninh mạng", "Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao"...

Các trang này đưa thông tin khuyến cáo người dân về các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và biện pháp phòng chống. Đồng thời cung cấp các dịch vụ pháp lý hỗ trợ công dân như tư vấn lấy lại tiền lừa đảo, hỗ trợ xử lý các vụ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người dân khi truy cập vào các trang mạng này không phân biệt được đâu là thông tin chính thức, thậm chí có người đã tiếp tục trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo khi nghe, làm theo hướng dẫn trên các trang giả mạo này.

Các trang thông tin giả mạo Cục nghiệp vụ Bộ Công an hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Để chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho người dân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng công an các tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trọng tâm là cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, trong đó có việc các đối tượng lập các trang giả danh website, facebook các Cục nghiệp vụ Bộ Công an để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời khuyến cáo người dân: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hoạt động sử dụng công nghệ cao. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các Cục nghiệp vụ khác của Bộ Công an không có chức năng hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo cho công dân.

Ngoài ra, để cập nhật thông tin, tình hình, phương thức thủ đoạn lừa đảo nhằm chủ động phòng tránh, đề nghị người dân truy cập vào 3 Fanpage/Kênh chính thức của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên các nền tảng mạng xã hội gồm: Fanpage (https://fb.com/cschd.gov.vn); Tài khoản Tiktok (https://tiktok.com/@cschd.gov.vn) và kênh Youtube (https://youtube.com/@pctpluadaotructuyen).

Bên cạnh công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm không gian mạng của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa đối với các hành vi lừa đảo, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.